Появились фотографии с места взрыва и мощного пожара в Екатеринбурге

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Жители Екатеринбурга услышали взрыв за ТРЦ «Мега» в ночь на 13 августа. На месте ЧП начался сильный пожар.

«Горит садовый дом на площади 250 квадратных метров», - сообщили изданию в ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам некоторых очевидцев, взорвался газовый баллон.

Издание E1.ru со ссылкой на очевидца уточнило, что горит садовое товарищество через дорогу от ТРЦ.

В тушении участвуют 13 специалистов МЧС и четыре единицы техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее пожар вспыхнул в столичном роддоме на улице 800-летия Москвы. Возгорание произошло в подвале здания.

До этого огнеборцы потушили пожар в трехкомнатной квартире на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. В ликвидации возгорания участвовали четыре спецмашины и 17 специалистов.