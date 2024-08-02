Появились фото с места происшествия с поездом на станции Марк в Москве

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщило издание 78.ru.

ЧП произошло 1 августа. Сейчас пассажиры уже находятся в Северной столице. В беседе с журналистами несколько туристов рассказали, что члены экипажа во время возвращения в Анталью объяснили, как вести себя при экстренной посадке. Некоторые после этого начали паниковать.

Одна девушка призналась, что уже успела попрощаться с жизнью. При этом ни кислородные маски, ни спасательные жилеты надеть их не просили.

Другой пассажир отметил, что самолет трясло с самого взлета.

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что командир решил вернуться в аэропорт вылета согласно инструкции и совершил посадку в штатном режиме.

В июле самолет Sukhoi Superjet, летевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Минеральных водах.