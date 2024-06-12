Появились фото с места крушения вертолета в Свердловской области

На снимках запечатлели поврежденную кабину упавшего в лесу воздушного судна.

В распоряжении Telegram-канала Baza появились фото, на которых можно увидеть двух пострадавших: пилота и девушку-пассажира.

Крушение вертолета произошло 12 июня недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Раненых доставят в медицинское учреждение. Другие подробности случившегося не уточнялись. Причины падения вертолета выясняются.

Накануне стало известно о жителе Омской области, который решил слетать за продуктами на вертолете. Мужчина посадил воздушное судно у магазина, а местные жители сняли происходящее на камеру. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.