Появились фото рыбного цеха в Химках после крупного пожара

Крупный пожар произошел минувшей ночью в рыбном цеху в деревне Брехово городского округа Химки.

Пресс-служба прокуратуры Подмосковья показала кадры с места ЧП.

На опубликованных снимках видно, что огонь частично уничтожил крышу здания.

«Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки», - подчеркнули в ведомстве.

Общая площадь распространения огня составила около тысячи квадратных метров, информация о пострадавших не поступала. Пресс-служба МЧС уточняла, что самостоятельно с объекта эвакуировались три человека.

Ранее в субботу, 30 марта, в одной из квартир многоэтажного дома на западе Москвы начался пожар. Прибывшие на месте сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома , а хозяин горящей квартиры выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли спасатели.