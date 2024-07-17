Появились детали о пострадавших детях при взрыве катера на Кудиновском карьере

Она пояснила, что дети очень хотели покататься, поэтому женщина обратилась к знакомому, который согласился. Так как всем мест на борту не хватило, она осталась на берегу.

«Был сопровождающий, водитель и четыре ребенка», - пояснила собеседница 360.ru.

По ее словам, в один момент она увидела на борту яркую вспышку, которая быстро погасла. В результате трое детей получили ожоги. Женщина подчеркнула, что сын успел прыгнуть в воду, где его подобрал другой проходивший рядом катер.

Она уточнила, что все находившиеся на борту перед посадкой надели спасательные жилеты. Другим детям повезло меньше.

«У мальчика 10% ожогов тела, двух девочек уже отпустили домой. Сам катер в нормальном состоянии», - пояснила собеседница.

По ее словам, после вспышки лодка спокойно завелась, и оставшихся на борту детей довезли до берега.

О происшествии с катером на Кудиновском карьере стало известно в минувший понедельник, 15 июля. Подмосковный главк СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственную проверку организовала прокуратура, которая уточнила, что катер вел 69-летний местный житель, имевший права на управление маломерными судами.