Появились данные о состоянии жительницы Новокузнецка, на которую упала вывеска
Жительницу Новокузнецка, на которую упал рекламный баннер, госпитализировали. Она получила компрессионные травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф Кузбасса.
«Женщина, 59 лет, состояние средней степени тяжести», - уточнил собеседник агентства.
Вывеску сорвало ураганным ветром с торгового центра «Сити Молл». Прохожие помогли поднять тяжелый баннер и вызвали скорую помощь.
Мощный ураган в Новокузнецке повалил много деревьев, остановки, срывал крыши домов. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду. Оказалась повреждена линия электропередачи, в результате чего город лишился электричества. Остановилась работа котельных и объектов водоснабжения, в городе ввели режим повышенной готовности.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил о формировании волонтерского штаба по устранению последствий стихии. Он пояснил, что коммунальные службы оперативно работают, но сил на одновременное устранение всех аварий не хватает.