19 ноября 2023, 11:32

Появились данные о состоянии жительницы Новокузнецка, на которую упала вывеска

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Жительницу Новокузнецка, на которую упал рекламный баннер, госпитализировали. Она получила компрессионные травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф Кузбасса.

«Женщина, 59 лет, состояние средней степени тяжести», - уточнил собеседник агентства.

Вывеску сорвало ураганным ветром с торгового центра «Сити Молл». Прохожие помогли поднять тяжелый баннер и вызвали скорую помощь.

Мощный ураган в Новокузнецке повалил много деревьев, остановки, срывал крыши домов. Порывы ветра достигали 38 метров в секунду. Оказалась повреждена линия электропередачи, в результате чего город лишился электричества. Остановилась работа котельных и объектов водоснабжения, в городе ввели режим повышенной готовности.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил о формировании волонтерского штаба по устранению последствий стихии. Он пояснил, что коммунальные службы оперативно работают, но сил на одновременное устранение всех аварий не хватает.

Больницы Ураган
19 ноября 2023, 12:18
Дерево упало на машину в Новокузнецке, два человека погибли — СМИ
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В Новокузнецке из-за непогоды тополь упал на автомобиль. По предварительным данным, два человека погибли, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Дерево вырвало с корнем в одном из дворов города из-за ураганного ветра. Тополь упал на машину, в которой находились четыре человека, сообщили очевидцы. Двое сидевших спереди людей погибли.

Сейчас спасатели пытаются вытащить людей из автомобиля. В помощь идут в том числе гидравлические инструменты, сообщил РЕН ТВ.

По данным портала Ngs42 , к месту ЧП также отправились сотрудники Следственного комитета Кузбасса. Детали случившегося уточняются.

До этого в Новокузнецке пострадала женщина. На нее упала вывеска , сорванная сильным ветром с торгового центра «Сити Молл». Прохожие помогли поднять конструкцию и вызволить пострадавшую. В Центре медицины катастроф Кузбасса рассказали, что женщина получила компрессионные травмы.

Ураган Погода Сибирь
19 ноября 2023, 12:15
Дочь основателя «Ералаша» сдала аферистов в полицию в Москве — СМИ
Фото: freepik.com
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Телефонные аферисты потерпели полную неудачу при попытке выманить деньги у дочери создателя детского тележурнала «Ералаш» Александра Хмелика. Женщина сразу же поняла с кем имеет дело и не дала себя обмануть по известной мошеннической схеме, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, незнакомец позвонил 74-летней детской писательнице и киносценаристу, москвичке Наталье Строиловой. Представившись сотрудником полиции, он попросил пенсионерку о помощи в поимке злоумышленника. Однако для этого якобы необходимо было вложить сбережения.

В этот момент женщина поняла, что общается с мошенниками и бросила трубку, заблокировав номер собеседника. Затем она сообщила о случившемся настоящим правоохранителям.

Сотрудники МВД приступили к поиску афериста.

На днях в Москве телефонные мошенники обманули советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на 450 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и запугали пенсионера.

Мошенничество Полиция Москва 2023
19 ноября 2023, 10:44
Мощный ураган в Новокузнецке попал на видео
«ВКонтакте»
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Мощный ураган обрушился на Сибирь, он накрыл города Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей. Жители Новокузнецка в соцсети «ВКонтакте» опубликовали записи, на которых видно, как ветер валит остановки и срывает крыши домов.

В пресс-службе МЧС по Кемеровской области предупредили, что порывы ветра могут достигать 33-35 метров в секунду. Жителям рекомендовали закрыть форточки и окна, убрать с балконов и подоконников вещи, которые может захватить воздушный поток.

«Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте», - передали в пресс-службе.

Спасатели в Омской области тоже предупреждали горожан о сильном ветре, дожде, снеге и метели. В пресс-службе МЧС России по Алтайском краю сообщили, что ожидается усиление ветра до ураганных значений 35 метров в секунду и более.

«Осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, днем местами метели», - передавали спасатели.

Летом девять человек погибли и почти 70 пострадали из-за непогоды в Приволжье. Почти 100 тысяч жителей остались без света. Сильный ветер повредил крыши 41 жилого дома и семи соцобъектов.

Россия Погода Сибирь
19 ноября 2023, 10:36
Жительница Новокузнецка пострадала от упавшей на нее вывески
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Сорванная с торгового центра «Сити Молл» вывеска упала на жительницу Новокузнецка, женщину придавило тяжелой конструкцией. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Сотрудники экстренных служб оперативно устраняют последствия урагана. Синоптики прогнозируют усиление ветра и снег.

Ураган прошелся по Кемеровской, Омской и Новосибирской областям, а также по Алтайскому краю.

Прохожие помогли поднять вывеску и вызволить женщину из-под тяжелого баннера, а также вызвали скорую помощь. Очевидцы сообщили, что конструкция рухнула неожиданно. За несколько секунд до падения по тому же месту ходили посетители ТЦ.

Жители Новокузнецка столкнулись с мощным ураганом, который прошел по центру Сибири. Очевидцы сняли видео, как улетают остановки, срываются баннеры и крыши домов. Ветер оказался настолько сильным, что переворачивал машины и сносил деревья.

Ранее на Сахалине из-за на легковой автомобиль рухнуло дерево. Ветки разбили стекла, помяли крышу и задний бампер. Находящаяся в машине девушка не пострадала. По словам очевидцев, дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра.

Ураган Сибирь

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