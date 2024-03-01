Появилась информация о состоянии семьи, сбитой электричкой в Подмосковье

В ведомстве пояснили, что на станции мать, отец и четырехлетний пытались «зайцами» взобраться на платформу, но их задело приближающимся поездом и они получили травмы.

«В результате ребенок отделался ушибом, у мужчины - перелом, а вот состояние женщины крайне тяжелое. Пострадавшие доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

На видео с места происшествия , которое оказалось в распоряжении «360», было видно, что мужчина и ребенок находились на платформе, а пострадавшая женщина оказалась внизу, между электричкой и платформой.