Поврежденный рабочими дом в центре Петербурга ночью получил новые разрушения

Возле дома на улице Большой Зелениной, 1/44 работали сотрудники МЧС, Госжилинспекции и ГИБДД. По словам очевидцев, около двух часов ночи здание пришло в движение. Крыша деформировалась, стали разрушаться перекрытия.

«Прямо с четвертого этажа пошли перекрытия до первого. Можно увидеть, что в окне лежат кирпичи. Вокруг все в пыли. Наверху на крыше тоже пошло движение, крыша тоже частично обрушилась», - рассказал корреспондент Максим Бажанов.

Жильцов успели эвакуировать в предыдущий день из-за угрозы обрушения фасада. Источник «Известий» сообщил, что во время ремонтных работ снесли несущую стену, и это вызвало повреждения на всех шести этажах. Следком устроил процессуальную проверку.