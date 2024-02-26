26 февраля 2024, 17:22

Поволжскому маньяку запросили пожизненный срок

РИА «Новости»
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Представитель прокуратуры Татарстана Линара Чуркина в ходе прений по делу поволжского маньяка Радика Тагирова, которые состоялись 26 февраля, потребовала пожизненно лишить его свободы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Чуркина попросила суд признать Тагирова в серии разбойных нападений с 31 убийством и двумя покушениями. Также она потребовала удовлетворить поданные потерпевшими иски о взыскании морального вреда.

Тагирова арестовали в декабре 2020 года и отправили под стражу. По данным следствия, он совершал преступления в период с 2011 по 2012 год в Уральском и Приволжском федеральных округах.

Мужчина под видом соцработника проникал в квартиры пожилых женщин, а затем расправлялся с ними. После нападения он выносил из дома ценные вещи. Правоохранителям удалось вычислить маньяка благодаря ДНК-тесту.

Убийства Суд Татарстан
26 февраля 2024, 15:16
Серию «голых» вечеринок провели в подпольном клубе в Курске
Freepik
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В подпольном клубе в противорадиационном бункере в Курске состоялась серия «голых» вечеринок. Местные активисты уже пытались закрыть заведение, которое располагается в противорадиационном укрытии, сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно данным канала, суд уже вынес решение о том, что увеселительное заведение «Убежище 13» открыли в помещении нелегально. Теперь объект должен перейти в собственность Российской Федерации, однако пока это не произошло, мероприятия там продолжают проводить.

При этом после очередной «голой» вечеринки в клубе организаторы удалили все упоминания о специфическом дресс-коде из социальных сетей. На интернет-страницах появились анонсы лекции о развитии сельских территорий.

Ранее почти 70 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки в Москве. Она прошла в частном доме в районе Строгино.

Отдых Суд Военные
26 февраля 2024, 13:42
Несколько десятков мусульман погибли при атаке на мечеть в Буркина-Фасо
Global Look Press
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Группа вооруженных людей атаковала мечеть на востоке Буркина-Фасо, жертвами нападения стали несколько десятков человек. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщило РИА «Новости».

Мечеть, на которую напали преступники, расположена в городе Насьабоани. Атака произошла в минувшее воскресенье около 05:00 (08:00 по московскому времени).

По словам неназванного источника AFP в силах безопасности, в результате погибли несколько десятков человек. Точное количество жертв он не назвал, но уточнил, что в основном речь идет о мужчинах-мусульманах.

В начале января стало известно о вооруженном нападении вооруженного ножом мужчины на имама мечети и прихожанина в центре Стамбула. Злоумышленника оперативно задержали.

Африка
26 февраля 2024, 12:21
Искусанному собаками в Шелехове пятилетнему мальчику стали сниться кошмары
РИА «Новости»
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Пятилетний мальчик, на которого 19 февраля напала стая собак в Шелехове Иркутской области, получил рваные раны ног и ссадины рук. У матери пострадавшего вызвало серьезное беспокойство его психологическое состояние: ребенок плохо спит, ему снятся кошмары, от которых он просыпается в холодном поту. Об этом женщина рассказала «360».

«Малыш сейчас находится в больнице. Днем играет, лепит, но ночами плохо спит, у него кошмары. Просыпается весь в поту, мокрый. Думаю, что психологическую травму придется долго лечить», - поделилась она.

По словам матери мальчика, собаки напали на сына, когда он возвращался домой от бабушки. Обычно она встречала его у ворот или выглядывала в окно, но в этот день была занята с младшим ребенком.

«Грудной ребенок закапризничал, я отвлеклась. И вот в нескольких метрах возле ограды на сына напали. Я услышала крики, оставила грудничка в доме, а сама побежала спасать от собак старшего. Когда я подоспела, на нем не было ни шапки, ни куртки, ни сапог, он был весь в снегу. Взяла сына на руки, тут собаки начали кидаться на меня», - сказала женщина.

Она вызвала медиков, ребенка увезли в больницу. Мать пострадавшего заявила, что раньше в Шелехове не было таких нападений. К этому делу уже подключились следователи, добавила она.

Агрессивных собак отловили В пресс-службе администрации Шелеховского района заявили, что держат ситуацию на контроле. К месту, где произошло нападение на ребенка, отправили подрядчиков, которые занимаются отловом животных.

«Пока отловили трех собак, еще две спрятались на территории частных домовладений. Мы с этой проблемой боремся уже несколько лет. Настаиваем на изменении законодательства, чтобы собак не возвращали на улицы. Даже чипированные собаки нападают, представляют угрозу. Но зоозащитники очень активны, прячут этих собак», - пояснила собеседница «360».

По ее словам, мать ребенка не хотела, чтобы нападение «выносили в публичное поле». Однако зоозащитники стали угрожать, что привлекут службу опеки из-за того, что мальчик один гулял по улице.

Реакция СК В пресс-службе СК РФ по Иркутской области заявили о возбуждении уголовного дела о халатности, выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители установят все обстоятельства нападения и оценят деятельность должностных лиц администрации и ответственных за отлов безнадзорных животных, добавили в ведомстве.

Уголовное дело Дети Иркутская область Собаки
26 февраля 2024, 12:14
Наевшегося мухоморами подростка госпитализировали в Москве
Global Look Press
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В Москве подростка экстренно увезли в больницу с отравлением после того, как он съел мухоморы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации СМИ, 17-летнего парня доставили в токсикологическое отделение детской больницы. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Мухомор - очень токсичный гриб. Его вещества влияют непосредственно на мозг, а также вызывают рвоту, удушье и даже смерть. Этот гриб содержит ряд токсических соединений, часть из которых обладает психотропным эффектом.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпила средство для мытья плит и попала в больницу. Ее положили в больницу с ожогом пищевода.

Больницы Москва

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