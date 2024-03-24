«Жена купила билеты на „Пикник“, она большой любитель, но сама не поехала - не смогла по работе. Я поехал с товарищем. В полвосьмого мы уже были в фойе. <…> Хорошая безопасность была, много рамок, тщательно досматривали всех, выстроилась большая очередь. Зал был наполнен от силы наполовину, я еще удивился. И тут началась стрельба. Нам повезло, что сидели на балконе третьего этажа, совсем рядом с выходом», - вспомнил Владимир.

Сначала они даже не поверили, что кто-то действительно стреляет. Потом стало ясно: пора эвакуироваться. Работница Crocus City Hall показала людям запасной выход, и часть посетителей хлынула туда.

По словам Россихина, особой паники не было, все действовали слаженно.

«Что меня поразило, люди не паниковали и не кричали. Никто не бежал. Было видно, что некоторым очень страшно, но общее состояние можно описать как состояние взаимовыручки. Кто-то упал - помогли подняться», - рассказал он.

Мужчину приятно удивила и находчивость девушки, которая спасла людей. По его мнению, нужно «обладать большой силой воли», чтобы помочь незнакомым людям в такой момент.

«Я горжусь нашими людьми. Такой народ победить нельзя. Скорблю вместе со всей страной», - добавил он.

По мнению администратора Crocus City Hall Софии Мейер , которая как раз помогла группе людей во время теракта, паника была сильной, и она поняла, что «нужно спасать людей», думала только об этом.