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«Там не было ДТП. Автобус выехал на встречную, сбил несколько машин, а потом повернул прямиком в Мойку », - сказала она.

В МЧС сообщили, что сейчас на месте происшествия работают 69 специалистов и 18 единиц техники.

Точное количество получивших травмы уточняется. По данным источника 360.ru, есть сведения о четырех пострадавших в тяжелом состоянии. Telegram-канал «112» публиковал информацию о пяти жертвах.