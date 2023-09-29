Повариха случайно отрубила палец в школьной столовой в Москве
Повариха в одной из московских школ случайно отрубила себе палец, когда нарезала морковный салат. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации журналистов, женщина пропускала морковь через слайсер и лишилась указательного пальца. Медицинскую помощь вызвали незамедлительно, а блюдо изъяли из дневного меню учебного учреждения.
Ранее житель Надыма впечатлился фильмом «Пила» и отрезал другу палец. Во время совместного просмотра хоррора двое мужчин распивали алкоголь, и один из них вдруг предложил второму попробовать повторить увиденное на экране.
А в Москве житель Западного Бирюлева попытался отрезать себе половой орган после разрыва с возлюбленной. Он заявил, что без подруги ему «не нужно мужское достоинство».
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