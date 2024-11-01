01 ноября 2024, 21:47

Поваленные деревья и затопленные дворы. Циклон «Мартина» нагрянул в Москву

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В Москву пришел циклон «Мартина», непогода бушует во всех столичных округах. Из-за сильного ветра уже рухнуло несколько деревьев. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, одно из происшествий произошло в Косино-Ухтомском районе, на Златоустовской улице. Там дерево упало на остановку и оборвало электрические провода. По предварительной информации, в ходе происшествия никто не пострадал.

Еще одно дерево упало в Северо-Западном административном округе в районе Хорошево-Мневники. Ствол и ветки попали на машину BMW. По предварительным данным, еще задеты провода, после случившегося отключился свет. В ходе ЧП никто не пострадал.

Также дерево упало в Кунцево, повредив автомобиль Kia и перегородило проезд.

Другое ЧП произошло в Северном административном округе Москвы. Как сообщил источник, на улице Полины Осипенко подтопило двор из-за дождя.

Ранее подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождя и ветра. Для оперативного устранения последствий непогоды подготовили 657 бригад, 152 передвижные дизельные электростанции и 4,3 тысячи единиц спецтехники.

Погода Погода в Москве Москва
01 ноября 2024, 21:14
Человек пострадал при пожаре в сауне на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Сауна загорелась в Марьиной Роще в Москве. По информации источника 360.ru, пострадал один человек.

Пожар случился в бане по улице Образцова на северо-востоке Москвы. Загорелось печь в двухэтажном здании сауны. По информации источника, в здании находились люди, им удалось эвакуироваться. Один человек пострадал.

По данным собеседника 360.ru, из бани валит дым. Очевидцы вызвали скорую, на место приехали экстренные службы.

Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.

В середине октября в Москве в Очаковских банях едва не сгорели женщина и ребенок. Пожар разгорелся в трехэтажном кирпичном здании.

Пожары Москва
01 ноября 2024, 12:33
«Решили за день». Жители Златоуста — о затоплении зловонным «борщом»
Телеканал «360»
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В Златоусте устранили зловонное подтопление — подвалы и придомовые территории в городе были залиты непонятной жижей, напоминавшей по запаху и цвету протухший борщ. Местный житель Сергей рассказал 360.ru, что проблему решили, как только подключились надзорные ведомства.

Ранее причиной проблемы «борщевого» назвали общую канализацию жилых домов и фирмы по производству супов. Забитый коллектор привел к тому, что подвалы и дворы буквально увязли в бульоне.


«Администрация все сделала под бдительным контролем Следственного комитета и прокуратуры. То есть трехмесячную проблему они решили за один день», - отметил он.

Как объяснил Сергей, потоп возник из-за «пересечения» ливневки и канализации. Возможно, где-то произошло обрушение, и воды смешались. Почему проявился такой цвет - неизвестно.

«Запах пропал, <…> вода из-под домов ушла», - порадовался мужчина.

Урал Коммунальные аварии
01 ноября 2024, 11:43
Немца и француза поймали на Байконуре за попытки снять ракетоноситель «Энергия»
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На Байконуре попали двух иностранцев при попытке снять на телефон ракетоноситель «Энергия». Теперь их ждет суд, сообщил Shot.

По данным источника Telegram-канала, один задержанный - 21-летний гражданин Франции, у второго гражданство Германии, ему 26 лет. Мужчин застали врасплох, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и собирались делать фото.

Свои действия правоохранителям они объяснили тем, что просто путешествуют и приехали в Казахстан ради Байконура. Любопытных туристов в итоге доставили в отдел, там вручили административные протоколы. Теперь путешественники из ЕС ждут суда.

Германия Казахстан Роскосмос Франция Полиция
01 ноября 2024, 11:11
Дома жителей Златоуста затопило борщом. Его откачивают, но он появляется вновь
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Жители города Златоуста страдают из-за невыносимого запаха протухшего борща, которым затапливает подвалы их домов и придомовую территорию. О том, как пытаются расхлебывать последствия ЧП с супом, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации канала, борщ пытаются откачивать, но он появляется вновь и вновь. А причина проблемы в том, что у жилых дом и фирмы по производству супов общая канализация. И вот из-за забитых коллектор и подвалы, и дворы буквально увязли в бульоне.

Разрешить ситуацию пытались в местном «Водоканале», также проверку обещал провести СК. Но в итоге жильцам пришлось действовать по принципу «помоги себе сам». Вызвали ассенизаторов, но после работ уже через 20 минут все приобрело изначальный вид с ароматом протухшего борща.

Эта вонь, по словам местных жителей, стоит на всю округу. В домах открывают все двери и окна в подъездах.

В администрация Златоустовского городского округа 360.ru заявили, что хотя решение вопроса находится в зоне ответственности ООО «Златоустовский „Водоканал“ прямо сейчас для решения этого вопроса на месте сразу несколько служб проводят необходимые работы.

Урал Коммунальные аварии

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