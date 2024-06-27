«Потребовалась перезагрузка». В парке «Остров мечты» назвали причины поломки аттракциона
Неполадки с аттракционом «На крыльях ветра» в парке развлечений «Остров мечты» в Москве произошли из-за скачка напряжения. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе учреждения.
«В парке развлечений „Остров Мечты“ произошел сбой автоматического цикла работы аттракциона „На крыльях ветра“ из-за скачка напряжения, после чего потребовалась перезагрузка системы - данный процесс занял некоторое время, согласно правилам эксплуатации», - рассказали в пресс-службе.
Согласно технике безопасности, прижимы аттракциона не открываются автоматически, поэтому гостей эвакуировали механики. В момент скачка напряжения возле аттракциона находились сотрудники парка, которые приняли своевременные меры.
«В течение менее чем шести минут гости были эвакуированы, а неполадки - оперативно устранены. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.
«Остров мечты» разбирается в сложившейся ситуации. Представители парка добавили, что аттракцион сертифицирован, поставлен на госучет и проходит регулярное техобслуживание.
Ранее источник 360.ru сообщил, что дети в парке «Остров мечты» зависли над землей.