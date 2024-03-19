19 марта 2024, 14:33

«Потратил все якобы на лечение ребенка». Жительница Калининграда — об обмане Тарасенко

РИА «Новости»
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Жительница Калининграда Виктория рассказала «360», что пострадала от мошенничества со стороны тренера, новичка ростовского СКА и автора проекта «Толя о футболе» Анатолия Тарасенко. По ее словам, семья отдала ему 60 тысяч рублей на отправку сына на сборы, а тренер потратил деньги якобы на лечение своего ребенка. Только это оказалось неправдой.

«Кормил завтраками» и извинялся Виктория объяснила, что ее сын занимается в академии футбольного клуба «Балтика». В 2021 году он ездил к Анатолию на футбольные сборы под Нижний Новгород, и там «все прошло нормально». Уже через месяц от тренера поступило приглашение на три выезда по России на «какие-то соревнования» и два выезда за границу, которые должны были якобы пройти уже в 2022 году.

«Он все это красиво описал: проживание, перелеты - и озвучил сумму: 50 тысяч рублей. <…> Мы не знали, что он мошенник, и перевели ему деньги. Буквально через час он перезвонил, сказал, что ошибся в подсчетах, нужно еще 10 тысяч. Немножко уже это насторожило, но деньги мы перевели», - вспомнила собеседница «360».

По ее словам, Тарасенко пообещал предоставить информацию по выездам примерно в середине сентября. В октябре, не дождавшись, семья стала звонить тренеру и пытаться уточнить данные.

В это время их собственный ребенок как раз тоже был на операции, и муж женщины вначале отнесся к ситуации с пониманием. Все изменилось, когда жена внимательно прочитала выписки и поняла, что там нет ничего о серьезных диагнозах - только информация о проведенных исследованиях и дальнейшие рекомендации.

«Корыстные цели» Последовала «длительная бестолковая переписка».

«Тарасенко просил прощения и каялся, муж его потихоньку дожимал. В итоге уже в 2022 году за те деньги, которые мы ему перечислили, у меня ребенок съездил в Сочи на недельные сборы. <…> Но перелет мы оплачивали сами. Я понимаю, что эти сборы не стоили 60 тысяч», - посетовала жительница Калининграда.

После того как вокруг историй с выманиванием денег тренером разгорелся скандал , муж Виктории написал ему опять. Тарасенко, по ее словам, «в достаточно грубой форме» ответил, что вернул семье все деньги. Однако она подозревает, что по факту поездка в Сочи обошлась ему тысяч в 40.

Виктория добавила, что друг Анатолия, Антон К. из петербургской футбольной школы, якобы тоже обманывает семьи юных спортсменов.

Бывшая жена Анатолия Алена опровергла сбор денег.

«Никакие деньги на лечение моего ребенка, к воспитанию которого Анатолий не имеет отношения, я не собираю. Он распространяет медицинские документы моего ребенка в своих корыстных целях», - заявила она «360».

По словам Алены, бывший супруг даже не платит алименты и накопил долг более чем на 600 тысяч рублей, а также проигрывает большие деньги. Она добавила, что родители участников ФК «Чемпион» четыре года назад уже жаловались ей на то, что Тарасенко собирает с них деньги и не выполняет обещаний.

Дети Футбол Деньги Калининград
22 марта 2024, 15:05
Полыхающий грузовик в движении сняли на видео в Москве на шоссе Энтузиастов
Телеканал «360»
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В распоряжении «360» оказалось видео, на котором по шоссе Энтузиастов в Москве проезжает полыхающий грузовик. Ролик сняли примерно в 400 метрах от МКАД.

На видео попал диалог двух людей из проезжающего мимо автомобиля. Девушка отметила: главное, чтобы водитель выжил. Ее спутник предположил, что он «уже выскочил».

В начале марта в Харьковской области в результате атаки ВСУ полностью сгорел грузовик с углем , который доставляли жителям. Машины атаковали FPV-дронами, а после по ним открыли прицельный огонь с применением реактивной системы залпового огня «Град». Водителя ранило, его отвезли в больницу.

Машина на ролике объята огнем полностью, от нее валит черный дым, тем не менее она остается на ходу.

Пожары Грузовики Машины
22 марта 2024, 14:47
Житель Ульяновска сбрил волосы и сломал челюсть своей девушке
РИА «Новости»
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В Ульяновске местный житель жестоко отомстил возлюбленной якобы за общение с другими молодыми людьми. Пострадавшую с травмами увезли в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, накануне 16-летняя школьница находилась в гостях у своего 21-летнего молодого человека. Выпив алкоголь, он устроил разборки с возлюбленной, обвиняя ее в общении с другими. Сначала мужчина ударил девятиклассницу кулаком по лицу, а затем сбрил ей часть волос, чтобы на нее больше никто не посмотрел.

В итоге девочке потребовалась помощь медиков, ее увезли в больницу. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти.

Молодого человека задержали. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Как оказалось, его уже судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Краснодаре сотрудники полиции нашли мужчину , который избил свою сожительницу и дочь. Его удалось задержать в Туапсинском районе.

Драки Избиения
22 марта 2024, 13:58
Жителя Подмосковья обвинили в убийстве знакомой во время застолья
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Жителю Рузского городского округа предъявили обвинение в убийстве знакомой. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что 43-летнего мужчину взяли под стражу.

По данным следствия, 19 марта в деревянной постройке в деревне Старониколаево мужчина и женщина распивали алкоголь. Между ними завязалась ссора.

«В ходе конфликта мужчина нанес женщине удары ножом в область шеи и головы, и скрылся с места преступления», - передали в Следкоме.

Следователи и криминалисты после совместной работы быстро вычислили, где может скрываться подозреваемый. Его задержали и доставили на допрос. Расследование и сбор доказательств вины мужчины продолжается.

Ранее в Подмосковье вдова расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами из банка приколов. Женщина не хотела разводиться с супругом, поэтому подговорила нового ухажера расквитаться с ним. За этого она обещала долгую семейную жизнь с ней и два миллиона рублей.

Убийства Женщины Россия Мужчины Следственный комитет России
22 марта 2024, 13:08
«Не берегла себя». Модель Анастасия Костенко попала в больницу после родов
РИА «Новости»
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Модель, супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко попала в больницу вскоре после четвертых родов. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.

«Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя», - самокритично заявила модель.

В ее личном блоге появилась фотография из больницы с катетером на руке. Конкретный диагноз Костенко не назвала.

Она сообщила, что находится на лечении в той же больнице, где недавно родила сына, и отметила внимательное и заботливое отношение персонала к пациентам.

Со стороны мужа Анастасии, футболиста Дмитрия Тарасова, комментариев касательно госпитализации супруги не поступало.

Бывшая жена Тарасова Ольга Бузова откровенно рассказала о своем состоянии в соцсетях. Звезда заявила, что не смогла выспаться и плохо себя чувствует. Поклонники предположили, что ее расстроила новость о рождении сына у Тарасова. У самой Бузовой детей пока нет.

Модели Больницы Соцсети

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