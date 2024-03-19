«Кормил завтраками» и извинялся Виктория объяснила, что ее сын занимается в академии футбольного клуба «Балтика». В 2021 году он ездил к Анатолию на футбольные сборы под Нижний Новгород, и там «все прошло нормально». Уже через месяц от тренера поступило приглашение на три выезда по России на «какие-то соревнования» и два выезда за границу, которые должны были якобы пройти уже в 2022 году.

«Он все это красиво описал: проживание, перелеты - и озвучил сумму: 50 тысяч рублей. <…> Мы не знали, что он мошенник, и перевели ему деньги. Буквально через час он перезвонил, сказал, что ошибся в подсчетах, нужно еще 10 тысяч. Немножко уже это насторожило, но деньги мы перевели», - вспомнила собеседница «360».

По ее словам, Тарасенко пообещал предоставить информацию по выездам примерно в середине сентября. В октябре, не дождавшись, семья стала звонить тренеру и пытаться уточнить данные.

В это время их собственный ребенок как раз тоже был на операции, и муж женщины вначале отнесся к ситуации с пониманием. Все изменилось, когда жена внимательно прочитала выписки и поняла, что там нет ничего о серьезных диагнозах - только информация о проведенных исследованиях и дальнейшие рекомендации.

«Корыстные цели» Последовала «длительная бестолковая переписка».

«Тарасенко просил прощения и каялся, муж его потихоньку дожимал. В итоге уже в 2022 году за те деньги, которые мы ему перечислили, у меня ребенок съездил в Сочи на недельные сборы. <…> Но перелет мы оплачивали сами. Я понимаю, что эти сборы не стоили 60 тысяч», - посетовала жительница Калининграда.

После того как вокруг историй с выманиванием денег тренером разгорелся скандал , муж Виктории написал ему опять. Тарасенко, по ее словам, «в достаточно грубой форме» ответил, что вернул семье все деньги. Однако она подозревает, что по факту поездка в Сочи обошлась ему тысяч в 40.

Виктория добавила, что друг Анатолия, Антон К. из петербургской футбольной школы, якобы тоже обманывает семьи юных спортсменов.

Бывшая жена Анатолия Алена опровергла сбор денег.

«Никакие деньги на лечение моего ребенка, к воспитанию которого Анатолий не имеет отношения, я не собираю. Он распространяет медицинские документы моего ребенка в своих корыстных целях», - заявила она «360».

По словам Алены, бывший супруг даже не платит алименты и накопил долг более чем на 600 тысяч рублей, а также проигрывает большие деньги. Она добавила, что родители участников ФК «Чемпион» четыре года назад уже жаловались ей на то, что Тарасенко собирает с них деньги и не выполняет обещаний.