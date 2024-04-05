Потоп произошел на станции метро в Петербурге

Датчики сработали в 13:10 пятницы, 5 апреля. Вода попала в кабельный коллектор, проходящий над путями, и следом - на пути и платформы. Дежурный персонал быстро перекрыл задвижки в водомерном узле, чтобы остановить потоп. Специалисты разбираются в причинах срабатывания системы пожаротушения. График движения поездов не изменился.

Прокуратура метрополитена начала проверку по факту ЧП. Она установит причины и обстоятельства случившегося, оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание станции, и соблюдение федерального законодательства на ней. Если на то будут основания, придется принять меры прокурорского реагирования.