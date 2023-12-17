Потоп образовался на улице Воровского в Челябинске из-за коммунальной аварии

Читайте нас в:

На место случившегося прибыли аварийные бригады, которые занялись поиском повреждения. Заместитель главы Челябинска Александр Астахов взял ситуацию на контроль. Власти города не исключили, что на время проведения работ придется отключить водоснабжение.

«Информация будет предоставлена дополнительно», - добавили в мэрии.

Там также сообщили, что движение транспорта по улице Воровского временно перекроют, чтобы очистить дорогу и тротуары от наледи.

Ранее коммунальная авария произошла в Иркутске. Проезжая часть превратилась в каток, из-за чего на трассе столкнулись не менее 15 автомобилей. Один человек пострадал.

До этого в Новосибирске река кипятка залила Большевистскую улицу. Причиной случившегося стал прорыв канализационной трубы.