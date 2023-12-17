17 декабря 2023, 18:46

Потоп образовался на улице Воровского в Челябинске из-за коммунальной аварии

РИА «Новости»
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Коммунальная авария произошла на улице Воровского в Челябинске вечером 17 декабря. В результате водой залило проезжую часть и тротуары, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На место случившегося прибыли аварийные бригады, которые занялись поиском повреждения. Заместитель главы Челябинска Александр Астахов взял ситуацию на контроль. Власти города не исключили, что на время проведения работ придется отключить водоснабжение.

«Информация будет предоставлена дополнительно», - добавили в мэрии.

Там также сообщили, что движение транспорта по улице Воровского временно перекроют, чтобы очистить дорогу и тротуары от наледи.

Ранее коммунальная авария произошла в Иркутске. Проезжая часть превратилась в каток, из-за чего на трассе столкнулись не менее 15 автомобилей. Один человек пострадал.

До этого в Новосибирске река кипятка залила Большевистскую улицу. Причиной случившегося стал прорыв канализационной трубы.

Челябинск Коммунальные аварии
17 декабря 2023, 19:14
Металлический навес рухнул на машины в Дзержинском
РИА «Новости»
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Металлический лист, служивший навесом от снега, упал на стоящие под ним автомобили в Дзержинском. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Обрушение произошло в одном из автосервисов в Подмосковье. Навес 20 на 40 метров упал под тяжестью снега на 11 машин. Автомобили оказались пустыми, никто не пострадал.

Владельцу этой территории придется взять на себя разбор завалов и возмещение ущерба владельцам машин, добавили журналисты.

Ранее из-за схода снега с крыши дома в Калуге погиб ребенок. Семилетний мальчик гулял на улице без взрослых. Ребенка насмерть завалило снегом, приехавшие к месту происшествия врачи не успели его спасти.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил свои соболезнования родителям ребенка. Следователи начали проверку из-за гибели мальчика и возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Погода Машины Дзержинский
17 декабря 2023, 18:38
Ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома под Калугой
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Ребенок умер при сходе снега с крыши одноэтажного дома в Кондрово. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе», - написал он.

Скорая приехала через 14 минут после происшествия, но спасти несовершеннолетнего не удалось. Он получил травмы несовместимые с жизнь. Шапша выразил соболезнования семье погибшего мальчика.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области уточнили, что мальчику было семь лет, он был на улице без взрослых.

Дети
17 декабря 2023, 18:26
Пьяная компания напала на замминистра транспорта Подмосковья на концерте Басты — СМИ
Unsplash
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Заместителя министра транспорта Подмосковья Дмитрий Минченко госпитализировали после концерта рэпера Басты, куда он пришел вместе с женой, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, Минченко избила группа нетрезвых молодых людей.

Рэпер выступал в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Конфликт начался, когда супруга замминистра отлучилась с мероприятия. Компания набросились на чиновника прямо во время концерта.

Дмитрий Минченко получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Полиция ищет нападавших.

Ранее в московском метро подрались две пассажирки. Пожилая женщина возмутилась из-за того, что сидящая рядом девушка громко слушает музыку, и после словесной перепалки напала на нее. Пострадавшая ударила в ответ, в вагоне началась потасовка. Девушка стала бить пенсионерку по голове и шее. Видеозапись драки опубликовали в Сети. Прокуратура московского метрополитена взяла расследование обстоятельств происшествия под свой контроль.

Драки Минтранс РФ Концерты Музыка
17 декабря 2023, 13:50
Поножовщина в вагоне московского метро попала на видео
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Мужчина устроил поножовщину в вагоне поезда московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Словесная перепалка переросла в драку между тремя знакомыми. Ранее судимый 41-летний мужчина схватился за нож и пырнул 30-летнего молодого человека. Пострадавшего доставили в больницу.

«Его здоровью причинен тяжкий вред», - уточнили в прокуратуре.

Злоумышленника задержали и привлекли к ответственности по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование находится на контроле прокуратуры московского метрополитена.

Ранее вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в торговом центре Москвы. Подозреваемого задержали, пострадавших госпитализировали. В МВД сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.

Прокуратура РФ Больницы Видео Мужчины Поножовщины Метро

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