15 ноября 2023, 10:42

Потолок обрушился в одной из школ Якутии

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Подвесной потолок в Бердигестяхской школе имени Данилова обрушился из-за неисправного крепления. Подрядчики начали ремонт, сообщило в своем Telegram-канале Минобрнауки Якутии.

«В МБОУ „Бердигестяхская СОШ им. С. П. Данилова“ произошло обрушение подвесного потолка. Пострадавших нет, муниципальной комиссией проведено обследование», - заявила пресс-служба.

Специалисты нашли причину обрушения - у крепления обнаружили скрытый дефект. Компания «Союз инвест», которая выступала подрядчиком, начала ремонт. В министерстве заявили, что ЧП не сказалось на работе школы, занятия продолжили.

Самую большую сельскую школу в Бердигестяхе открыли в сентябре 2023 года, сообщило Якутское-Саха информагентство. Трехэтажное здание площадью более семи тысяч квадратных метров приняло 752 ученика. Подвесной потолок обрушился 15 ноября около полудня (шести часов по московскому времени) во время уроков.

Похожий случай произошел в Самаре. В школе № 122 рухнули плиты модульной секции и фрагмент отделки потолка. Дети не пострадали.

Якутия Школы Ремонтные работы
15 ноября 2023, 09:02
Пожар на Тамбовском пороховом заводе квалифицировали как теракт
РИА «Новости»
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Взрыв и последовавший за ним пожар на Тамбовском пороховом заводе в Котовске классифицировали как террористический акт. Расследование ведет спецуправление центрального аппарата СКР, написал «Коммерсант».

Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб. Наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

По данным издания, удар пришелся по крыше отдельно стоящего одноэтажного здания. Рядом нашли фрагменты, предположительно, беспилотника, которым могли атаковать завод.

ЧП произошло в ночь на 11 ноября. Как сообщали местные жители, сначала раздался взрыв, а потом начался пожар. Спасателям быстро ужалось его потушить - за полчаса. Обошлось без пострадавших, работников завода не эвакуировали.

Ранее пожар на пороховом заводе Тамбова произошел в июне. Число погибших при взрыве и последующим возгорании выросло до пяти. Жертвами стали рабочие подрядной организации, которые занимались ремонтом помещения. Тогда причиной взрыва на заводе назвали человеческий фактор , следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Терроризм
15 ноября 2023, 09:00
Юную фехтовальщицу насквозь пробили шпагой на тренировке на северо-западе Москвы — СМИ
Фото: freepik.com
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В Северо-Западном округе Москвы в фитнес-клубе «Энигма» 15-летняя девочка получила сквозное колотое ранение шпагой во время тренировки по фехтованию. Пострадавшая потеряла много крови, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, раненую девочку срочно доставили в больницу с Живописной улицы. Несмотря на кровопотерю, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Сотрудники полиции приступили к установлению всех обстоятельств произошедшего. Им предстоит выяснить, почему у школьницы не было нагрудной защиты на занятии, а на шпаге ее напарницы отсутствовал предохранительный наконечник.

Ранее в московской школе № 1250 ученику случайно продали бутылку чая , в которой было чистящее средство. Мальчику пришлось вызывать скорую помощь. Сейчас его жизнь в безопасности. Следователи начали проверку после случившегося.

Дети Школьники Москва 2023
15 ноября 2023, 08:48
Смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика произошло под Екатеринбургом
Фото: freepik.com
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Крупное ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов рядом с Верхней Пышмой. Автобус и грузовой автомобиль врезались друг в друга. Об этом заявила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сообщил ТАСС.

Крупное ДТП произошло на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов рядом с Верхней Пышмой. Автобус и грузовой автомобиль врезались друг в друга. Об этом заявила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сообщил ТАСС.

По предварительной информации, из-за аварии погибли два человека, еще шесть пострадали. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, а также следователи, спасатели и медики.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются», - указали в пресс-службе.

В связи с аварией ограничили движение транспорта в районе 318-го километра автотрассы.

Представители Госавтоинспекции напомнили, что в регионе выпал снег, из-за чего повысились риски на дорогах. Они посоветовали водителям следить за скоростью при поездках, а также учитывать все дорожные условия: трафик, видимость, осадки и состояние дорожного покрытия.

Ранее смертельное ДТП произошло в Нижегородской области. Водитель «Нивы» на трассе в деревне Свободная не справился с управлением. Легковая машина перевернулась и врезалась в ЛЭП.

Урал ДТП
15 ноября 2023, 03:54
«Буду в другом облике». Погибшая в Петербурге восьмиклассница оставила странное послание
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге в понедельник нашли тело 14-летней девочки. После этого на ее странице в соцсети начали выходить странные послания. В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет, сообщило издание kp.ru.

До того, как исчезнуть, восьмиклассница написала в соцсети «Не совершайте мою ошибку» и перестала выходить на связь. Ее тело нашли 13 ноября около 18:00, а позже стали выходить посты от ее имени. В одном из них она написала, что переродится: «Я буду с вами в другом облике». Появление постов в соцсетях после смерти - это отложенные публикации.

По информации издания, девочку воспитывала мама, у нее есть старшая сестра. Семья считалась благополучной. В Санкт-Петербург они переехали из Орска Оренбургской области. Девочка хорошо училась, увлекалась театром и корейской поп-культурой, у нее было много друзей.

В день гибели в школе девочка вела себя как обычно, рассказали изданию одноклассники. Из школы вышла с хорошим настроением.

«После ее смерти директриса предупредила нас о проверках. Учителя плакали. Один из уроков сорвался, потому что педагог был не в состоянии его вести», - рассказала изданию подруга погибшей.

Друзья девочки отметили, что она часто общалась загадками, но никогда не говорила о своих проблемах.

Дети Школьники

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