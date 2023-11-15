Потолок обрушился в одной из школ Якутии

Читайте нас в:

«В МБОУ „Бердигестяхская СОШ им. С. П. Данилова“ произошло обрушение подвесного потолка. Пострадавших нет, муниципальной комиссией проведено обследование», - заявила пресс-служба.

Специалисты нашли причину обрушения - у крепления обнаружили скрытый дефект. Компания «Союз инвест», которая выступала подрядчиком, начала ремонт. В министерстве заявили, что ЧП не сказалось на работе школы, занятия продолжили.

Самую большую сельскую школу в Бердигестяхе открыли в сентябре 2023 года, сообщило Якутское-Саха информагентство. Трехэтажное здание площадью более семи тысяч квадратных метров приняло 752 ученика. Подвесной потолок обрушился 15 ноября около полудня (шести часов по московскому времени) во время уроков.

Похожий случай произошел в Самаре. В школе № 122 рухнули плиты модульной секции и фрагмент отделки потолка. Дети не пострадали.