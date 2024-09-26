Потолок обрушился на посетителей спа-комплекса в Петергофе

Площадь обрушения составила восемь квадратных метров. Одна из пострадавших получила ушибленную рваную рану в области темени и сотрясение мозга, другой - рваные раны спины. Их отправили в больницу.

Еще двое пострадавших со ссадинами отказались от госпитализации. У одной из них в глаза попали инородные дела, а из-за переживаний резко поднялось давление.

В августе потолок обрушился в развлекательном комплексе «Акватория» во Владивостоке на 100 квадратных метрах, пострадали несколько человек.

А в мае кусок штукатурки упал на голову ученикам в школе в Каспийске.