26 сентября 2024, 16:15

Потолок обрушился на посетителей спа-комплекса в Петергофе

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На посетителей спа-комплекса в Петергофе вечером 25 сентября обрушился подвесной потолок, пострадали четыре человека. Об этом сообщил 360.ru источник.

Площадь обрушения составила восемь квадратных метров. Одна из пострадавших получила ушибленную рваную рану в области темени и сотрясение мозга, другой - рваные раны спины. Их отправили в больницу.

Еще двое пострадавших со ссадинами отказались от госпитализации. У одной из них в глаза попали инородные дела, а из-за переживаний резко поднялось давление.

В августе потолок обрушился в развлекательном комплексе «Акватория» во Владивостоке на 100 квадратных метрах, пострадали несколько человек.

А в мае кусок штукатурки упал на голову ученикам в школе в Каспийске.

Санкт-Петербург Скорая помощь
26 сентября 2024, 16:35
В Мытищах мужчина напугал людей стрельбой в воздух
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел жителя Мытищ, который устроил стрельбу на территории пляжа «Дубрава». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Полицейские прибыли на пляж днем 26 сентября. Они выяснили, что на берегу Пироговского водохранилища неизвестный несколько раз выстрелил в воздух. После этого он выбросил оружие.

«Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1978 года рождения», - уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Mash, стрельбу местный житель устроил из-за сноса построек. Разбиравшие их работники пытались отбиться от него при помощи газовых баллончиков.

В результате ЧП пострадавших нет. ПВ полиции начали проверку.

На Алтае группа вооруженных мужчин устроила перестрелку возле одного из магазинов в селе Боровиха. Пострадали пять человек.

Стрельба МВД РФ
26 сентября 2024, 01:38
К скандалу с нападением учительницы на школьника в Узбекистане подключился омбудсмен
Unsplash
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Полиция в Ташкенте начала проверку после скандала с нападением учительницы на школьника, который попросил вести урок на русском языке. Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова проконтролирует разбирательство по этому делу, сообщило РИА «Новости».

Уполномоченный по правам ребенка направила запросы в МВД и Министерство дошкольного и школьного образования. По словам пресс-службы Рахмоновой, они начали разбираться в произошедшем. Одновременно с этим Чиланзарский районный ОВД инициировал доследственную проверку.

Дать правовую оценку случаю в ташкентской школе потребовала представитель МИД России Мария Захарова. В интернет попал ролик, на котором учительница избила ребенка за просьбу вести урок русского языка не на узбекском. Родители пожаловались в полицию.

Похожий случай произошел в Джанкое. Классная руководительница ударила мальчика по голове за то, что он вошел в класс со звонком. Врачи заподозрили у него сотрясение мозга.

Дети Русский язык Школьники Избиения Узбекистан
25 сентября 2024, 22:26
Косметолог в Москве заразил клиентку ботулизмом
Unsplash
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Жительница Махачкалы во время поездки в Москву прошла курс омолаживающих инъекций и заболела ботулизмом. Косметолог ввел ей не зарегистрированный в России препарат, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Женщина обратилась за коррекцией мимических морщин в одну из столичных частных клиник. Специалист ввел ей незарегистрированный в России препарат Refinex, из-за которого, как выяснили санитарные врачи, у клиентки развился ятрогенный ботулизм.

Симптомы болезни проявились на четвертый день после инъекций ботокса. У женщины появилась мышечная слабость, опустилось веко, она с трудом дышала, жевала и глотала пищу.

Ботулизм - это тяжелое заболевание, которое вызывает поражение нервной системы. Массовая вспышка заболеваемости произошла в России в конце июня - начале июля.

Источником заражения стала фасоль в готовых салатах.

Дагестан Болезни Роспотребнадзор Ботулизм Случаи ботулизма в России
25 сентября 2024, 21:56
Балкон рухнул вместе с хозяйкой квартиры в Ленобласти
РИА «Новости»
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В Ленинградской области в многоквартирном доме обрушился балкон на втором этаже, на котором в тот момент находилась 74-летняя хозяйка квартиры. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Балкон обрушился в доме № 7 на улице Коробицына в городе Светогорске. Выборгская городская прокуратура уже начала проверку.

«По предварительным данным, дом находится в управлении ООО „Управляющая компания „Гриндом“. Аварийным или непригодным для проживания он не признан», - уточнило надзорное ведомство.

Прокуратура оценит работу управляющей компании и местных властей в сфере ЖКХ.

Очевидец рассказал телеканалу 78.ru , что хозяева квартиры хранили на балконе имущество.

Пенсионерка получила травмы при обрушении, ее вертолетом доставили в Ленинградскую областную больницу. Больше никто не пострадал, так как в момент обрушения балконной плиты автомобили рядом с домом не стояли, люди не проходили.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Гендиректор УК уже дал показания следователям.

Ранее в Челябинской области обрушился пол в квартире пенсионерки, но сама женщина не пострадала, успев выйти в подъезд.

Санкт-Петербург Уголовное дело Прокуратура РФ Ленинградская область Больницы Пенсионеры Обрушения Следственный комитет России

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