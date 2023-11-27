Потоки воды на улицах Адлера снесли автомобили и мусорные баки

Из-за шторма затопило первые этажи зданий. Издание опубликовало видеоролик, на котором можно увидеть последствия урагана. Потоки морской воды сносят все на своем пути: волны с легкостью перемещают как скамейки, так и автомобили.

«Пошла волна, две пошли», - сообщила очевидица.

Ранее из-за шторма затопило комплекс апартаментов. Пользователи Сети опубликовали видео, на котором волны добрались почти до самых верхушек пальм. Потоки воды унесли песочницу и другие объекты инфраструктуры. Мощные волны разбились о жилые здания, полностью затопив первый этаж.

По словам местного жителя, из-за непогоды люди в комплексе оказались отрезаны от внешнего мира, ураган заблокировал их в здании. Они не могут спуститься на первые этажи из-за потоков морской воды и штормового ветра.