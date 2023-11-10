Потерю связи с пропавшим на Чукотке самолетом Ан-2 подтвердили

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«10 ноября прервалась связь с воздушным судном Ан-2, перевозившим груз из города Певек в поселок Полярный Чукотского автономного округа», - указали в ведомстве.

Местонахождение самолета неизвестно. Спасатели отправились по маршруту полета кукурузника на вертолете Ми-8. Однако затем полет отменили из-за непогоды. Спустя час на поиски пропавшего Ан-2 выехали два вездехода. Но, по данным Telegram-канала телеканала «Звезда», операцию отложили до утра из-за пурги.

«Ноль видимости из-за пурги», - указал источник в поисково-спасательной службе.

Отправленные на поиски вертолет и вездеходы вернулись на базу.

Telegram-канал Shot сообщил, что самолет мог совершить аварийную посадку примерно в 16 километрах от Полярного.

МЧС Чукотки предупреждало о сильных порывах ветра в том районе.

«Кукурузник» принадлежит компании «Стриж Авиа». На борту Ан-2 находились три человека, среди которых один пассажир. Об их состоянии пока ничего неизвестно.