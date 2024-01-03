Потерявшаяся собака напала на девочку в Томске

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Нападение случилось в переулке Карпова. Собака породы хаски напала на девочку. Ребенку помог мужчина, который чистил автомобиль от снега неподалеку. Он отогнал пса щеткой. Судя по ошейнику, собака потерялась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном вреде здоровью. Правоохранители изучают подробности нападения животного на ребенка.

В Екатеринбурге женщина выбросила породистого щенка в мусорку. Пса спасли сотрудники коммунальной службы, когда услышали писк. Женщина объяснила свой поступок тем, что после рождения у щенка пропало сердцебиение.

В Москве ветеринары спасли породистую кошку от наклейки в форме сердца. Украшение прилипло к небу животного и поранило ротовую полость. Если бы кошка проглотила наклейку, у истории могла бы закончиться очень печально.