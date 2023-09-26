«Потеряла сознание». Житель Ростова-на-Дону избил соседку битой

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По ее словам, жильцы дома на улице Профсоюзной давно конфликтовали с соседом. Раньше все сводилось к бытовым ссорам, пока он не устроил пожар. Соседи вовремя вызвали сотрудников МЧС, поэтому огонь быстро потушили.

Однако мужчину разозлило, что чужие люди ломились к нему в квартиру. После этого он начал угрожать женщине и ее мужу ножом, им пришлось написать заявление в полицию. А вечером, 20 сентября, он подкараулил соседку на улице.

«Я вышла гулять с собакой, в этот момент и увидела стоящего под козырьком соседа, у которого в руках была бита. Он повернулся ко мне и сказал, что сейчас будет разговаривать со мной без свидетелей», - рассказала она.

Когда из дома вышел супруг пострадавшей, мужчина также заявил о намерении поговорить. После этого он сразу же сильно ударил стоявшую рядом женщину. По ее словам, скорее всего, сосед хотел ударить ее мужа, но она оказалась к нему ближе.

«Я потеряла сознание. Когда очнулась, вижу, что муж пытается забрать у него биту. Я начала звать на помощь и только после этого выскочили жильцы квартир и вызвали полицию», - отметила собеседница издания.

Муж пострадавшей рассказал «360», что 1 сентября сосед, который сильно злоупотреблял алкоголем, чуть не устроил пожар в их доме. Тогда его успели спасти. Только вместо благодарности мужчина начал угрожать жильцам дома и, в итоге, напал на супругов с битой.

Врачи оценили состояние пострадавшей, как средней степени тяжести. У женщины диагностировали перелом скуловой кости и перелом верхней челюсти. Ей предстоит серьезная операция. Теперь супруги надеются, что соседа накажут по всей строгости закона.

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