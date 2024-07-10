10 июля 2024, 14:12

«Потерял управление». Владелец рухнувшего в Татарстане самолета — об авиакатастрофе

Телеканал «360»
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Причиной смертельного падения самолета в Татарстане мог стать квадрокоптер. Об этом 360.ru рассказал владелец воздушного судна Степан Смирнов.

По его словам, за штурвалом находился опытный пилот-инструктор, который проверил исправность техники перед полетом.

«Техника исправная, пилот опытный, погода нормальная. <…> Слухи ходят, что квадрокоптер, может, был. Там просто красивое место, и несанкционированно периодически поднимают (аппараты - прим. ред.). Если в винт попадает квадрокоптер, он может повредить [самолет]. Я по фото посмотрел по геопозиции. Он находится не в том месте, он там обычно не пролетает. <…> Потерял, судя по всему, управление», - отметил мужчина.

По его словам, случившееся стало неожиданностью.

«У нас никогда ничего такого не было. Всегда пилот жив-здоров, техника исправна, погода летная. Погода вообще хорошая, отличная. <…> Что внутри самолета - неизвестно, но самолет был исправен, до этого взлетали, посмотрели», - добавил Смирнов.

При крушении прогулочного самолета в Татарстане погибли три человека. Легкомоторное воздушное судно рухнуло недалеко от населенного пункта Камское Устье.

Татарстан Авиакатастрофы Самолеты
10 июля 2024, 15:48
Пожар в здании райсуда в Сочи полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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Спасатели полностью потушили пожар в здании Лазаревского районного суда в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На опубликованных кадрах видно, что огнеборцы занимаются проливкой здания. Из помещения все еще идет дым.

Днем 10 июля в суде загорелась мансарда. В тушении огня задействовали 60 пожарных и 18 единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

По предварительный данным, причиной пожара могли стать неполадки с электропроводкой. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары Сочи МЧС РФ
10 июля 2024, 15:25
На борту самолета, разбившегося в Татарстане, были члены одной семьи
Пресс-служба Следственного комитета
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Погибшими при крушении Cessna-17 в Камско-Устьинском районе Татарстана оказались мать и дочь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Легкомоторный самолет разбился утром. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным издания, пилот проводил экскурсию для семьи. Он тоже погиб. Отцу семейства удалось выжить, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили местные паблики, семья, для которой проводили экскурсию, была из Воронежской области.

Ранее владелец разбившегося воздушного судна в интервью 360.ru предположил, что причиной крушения мог стать квадрокоптер, попавший в винт Cessna-17.

Татарстан Семья Самолеты
10 июля 2024, 14:27
Открытое горение в сочинском суде ликвидировали
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Огнеборцы локализовали пожар в здании Лазаревского районного суда в Сочи и ликвидировали открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели локализовали пожар на 690 квадратных метрах. По данным МЧС, днем 10 июля загорелась мансарда, на месте работают 60 пожарных и 18 единиц техники. Из здания суда самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Ранее 360.ru опубликовал видеозапись с пожаром. Горящее здание находится на улице Победы, причиной ЧП могли стать проблемы с электропроводкой. По данным Telegram-канала «ЧП Дагомыс» , из-за пожара никто не пострадал.

В тот же день огонь вспыхнул в многоэтажном доме в районе Крылатское в Москве.

Пожары Суд Сочи
10 июля 2024, 13:52
СК возбудил дело после смертельной авиакатастрофы в Татарстане
Телеканал «360»
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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Cessna-172. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве рассказали, что уголовное дело возбудили по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

В данный момент следователи и криминалисты проводят комплекс первоначальных следственных действий, допрашивают свидетелей и готовятся к назначению экспертиз.

Сегодня утром три человека погибли при крушении легкомоторного самолета. Одному пассажиру удалось выжить.

Уголовное дело Татарстан Правила СК РФ Самолеты Мужчины

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