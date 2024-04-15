Потерял сознание. Подростка избили в школе в Балашихе за мат

«Мой ребенок извинился перед ней несколько раз, <…>, но она попросила старшеклассника прийти разобраться. Он пришел под видом новенького и потребовал от моего ребенка извинений, схватив за кофту», - рассказала Ксения «360».

Она отметила, что ее сын извинился еще несколько раз прилюдно, однако, дождавшись перемены, старшеклассник все равно напал на него.

Судя по видео, оказавшемся в распоряжении канала, нападение случилось прямо в коридоре, на глазах у десятков учащихся. Мальчик только заслонял лицо руками. Несколько подростков оттащили нападавшего. После этого школьники еще некоторое время шумно выясняли отношения.

«Подросток профессионально занимался боксом и наносил очень тяжелые увечья. Школа отпустила ребенка с уроков. По дороге домой потерял сознание, была вызвана „скорая“. Некоторое время избитый лечился в Балашихинской городской больнице № 2», - продолжила Ксения.

Она добавила, что все произошло еще 31 октября, однако ей до сих пор не удалось добиться внимания правоохранителей к этой ситуации.

«Прошу обратить внимание на безопасность наших детей в школе. Получается, любой ребенок может прийти и совершить расправу над другим», - посетовала женщина.

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