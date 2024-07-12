Потерпевший крушение Superjet не был полностью импортозамещенным
Самолет Sukhoi Superjet 100, потерпевший крушение под Коломной, выполнял перегонный рейс. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минпромторге.
Также в министерстве отметили, что воздушное судно не было полностью импортозамещенным.
«Это не Sukhoi Superjet 100NEW-95. Он сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку. Экипаж на связи», - сообщили там.
По данным министерства, крушение потерпел пассажирский борт, принадлежавший одной из авиакомпаний.
По сообщению пресс-службы ОАК, разбившийся лайнер выпустили в 2014 году.