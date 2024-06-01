01 июня 2024, 15:58

Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» признали свыше 1700 человек

РИА «Новости»
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Свыше 1700 человек признали потерпевшими по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Соответствующий документ разместили в картотеке Басманного суда Москвы.

В тексте указано, что еще более 800 человек опросили как свидетелей. Правоохранители провели свыше двух десятков обысков и осмотрели более 65 раз места происшествия.

Следователи назначили также более 650 разных экспертиз, включая медицинскую, молекулярно-генетическую, пожарно-техническую и дактилоскопическую.

Пострадавшие в теракте в «Крокусе» получили выплаты на общую сумму в 21 миллион рублей. Речь идет о страховых компенсациях и выплатах банкам по ипотеке.

Красногорск Суд Москва Теракт в «Крокусе»
01 июня 2024, 15:36
Режим ЧС объявили в пострадавших из-за урагана районах Карачаево-Черкесии
Пресс-служба МЧС
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Часть территории Карачаево-Черкесской Республики пострадала из-за сильного ливня с градом и шквалистого ветра. В связи с ураганом в городе Черкесске, в Абазинском, Зеленчукском, Прикубанском и Хабезском районах власти ввели режим ЧС. Об этом заявил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что специалисты проводят восстановительные работы, правительство выделило на эти цели дополнительные средства из резервного фонда. Темрезов подчеркнул, что муниципальные комиссии осмотрят все поврежденные социальные объекты, а также коммунальные системы, кровли многоквартирных домов и домовладений.

«На данный момент восстанавливается система энергоснабжения в населенных пунктах», - указал глава республики.

По его словам, все дорожные, аварийные и коммунальные службы привели в режим усиленной работы.

Ранее в Карачаево-Черкесии из-за упавшего на машину дерева погиб человек. В результате обрушившегося на регион урагана также пострадали три местных жителя.

Ураган Россия Погода
01 июня 2024, 14:25
Красноярец дважды попался с наркотиками полицейским
РИА «Новости»
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В Красноярском крае 53-летний мужчина два дня подряд попадался с наркотиками полицейским. Злоумышленника отправили в изолятор, сообщил Telegram-канал Kras Mash.

В первый раз жителя Минусинска патрульные остановили на трассе в Курагинском районе. От освидетельствования мужчина отказался, честно признавшись, что накануне употреблял наркотики.

Полицейские наши у красноярца пакет с запрещенными веществами и прибор для курения. Машину у водителя забрали, а против владельца возбудили административное дело за отказ от медосвидетельствования и уголовное по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку запрещенных веществ.

«На следующий день сотрудники увидели знакомое лицо в Курагине», - предали авторы материала.

Мужчину снова остановили и нашли у него 19 граммов наркотиков. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. Его уже отправили в СИЗО.

Ранее в России одобрили законопроект, по которому полиция станет получать информацию о пациентах с алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями. Правоохранители смогут выборочно проверять квартиры, где живут люди с вредными пристрастиями или психическими отклонениями.

Наркотики Уголовное дело Тюрьмы Водители
01 июня 2024, 11:01
Три человека пострадали при столкновении такси и фуры на МКАД
РИА «Новости»
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На внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись такси, легковушка и фура с прицепом. Как сообщил источник 360.ru, пострадали три человека.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Подробности аварии выясняются.

Дептранс предупредил водителей, что из-за ДТП движение по двум левым рядам трассы ограничено.

«Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - передали в департаменте.

Ранее массовое ДТП произошло в Новой Москве. На Калужском шоссе столкнулись три легковушки. В аварии пострадали два человека.

ДТП Такси Водители
01 июня 2024, 10:49
Глава Минздрава Камчатского края получил тяжелые переломы в ДТП
РИА «Новости»
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Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков попал в аварию. Он получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ДТП Камчатка

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