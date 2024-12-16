Потерпевшим крушение танкером «Волгонефть-239» управляла 26-летняя девушка

Сестра Анастасии сообщила агентству, что в момент крушения танкер «Волгонефть-239» стоял на якоре в ожидании выгрузки мазута.

«Когда передали данные о шторме, диспетчер не стал их ставить в безопасное место. Их поставили на открытом пространстве, а капитан не может ставить судно там, где хочет», - поделилась родственница рулевой.

Кроме того, она рассказала о сложностях в эвакуации экипажа с судна. Из-за неблагоприятных погодных условий в Керченском проливе образовались сильные волны, которые затрудняют работу спасательный катеров.

По данным агентства, рулевая окончила саратовский колледж водного транспорта по специальности «судоводитель - помощник механика маломерного судна». Она работала матросом на теплоходе «Волга-2», а также проходила практику на судне «Москва-62».

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение 15 декабря. Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Спасатели подняли из воды восемь членов экипажа одного из судов. По факту крушения танкеров возбудили уголовные дела.