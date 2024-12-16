16 декабря 2024, 17:02

Потерпевшим крушение танкером «Волгонефть-239» управляла 26-летняя девушка

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Рулевым танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, была 26-летняя выпускница саратовского колледжа водного транспорта Анастасия. Об этом сообщило ИА «Регион 64».

Сестра Анастасии сообщила агентству, что в момент крушения танкер «Волгонефть-239» стоял на якоре в ожидании выгрузки мазута.

«Когда передали данные о шторме, диспетчер не стал их ставить в безопасное место. Их поставили на открытом пространстве, а капитан не может ставить судно там, где хочет», - поделилась родственница рулевой.

Кроме того, она рассказала о сложностях в эвакуации экипажа с судна. Из-за неблагоприятных погодных условий в Керченском проливе образовались сильные волны, которые затрудняют работу спасательный катеров.

По данным агентства, рулевая окончила саратовский колледж водного транспорта по специальности «судоводитель - помощник механика маломерного судна». Она работала матросом на теплоходе «Волга-2», а также проходила практику на судне «Москва-62».

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение 15 декабря. Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Спасатели подняли из воды восемь членов экипажа одного из судов. По факту крушения танкеров возбудили уголовные дела.

Черное море Инцидент в Керченском проливе Крушение танкеров в Керченском проливе
16 декабря 2024, 15:37
Тигр напал на мужчину в Хабаровском крае
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Посетитель базы отдыха попал в больницу после нападения тигра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По данным ведомства, тигр напал на постояльца базы отдыха ООО «Заповедные места» в Нанайском районе Хабаровского края 14 декабря.

Пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и раной поясничной области. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

«Прокуратура Нанайского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства при организации отдыха граждан», - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах. Виновному по этой статье грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее медведь убил охотника , который разбудил его выстрелом из ружья в Приморском крае.

Прокуратура РФ Животные
16 декабря 2024, 15:13
Пьяный покупатель выстрелил в лицо продавцу в магазине в Петербурге
РИА «Новости»
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Полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на сотрудника магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В круглосуточном магазине на проспекте Стачек неизвестный мужчина вошел в торговую точку, устроил конфликт с продавцом, вытащил травматический пистолет, выстрелил оппоненту в лицо и скрылся.

Нападавшего задержали, им оказался 44-летний местный житель, который находился в алкогольном опьянении. Пострадавшего продавца доставили в больницу в тяжелом состоянии, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В октябре похожий случай произошел во Всеволожском районе Ленобласти. Тогда работник магазина выстрелил оппоненту в глаз из травматического пистолета, пострадавшего отвезли в больницу с контузией глазного яблока.

Санкт-Петербург МВД РФ Магазины
16 декабря 2024, 10:56
Операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239» успешно завершили
РИА «Новости»
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Спасатели завершили работы по эвакуации экипажа танкера «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива, сообщили в пресс-службе МЧС. Сейчас все 14 членов экипажа благополучно эвакуированы на берег, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ведомстве заявляли, что эвакуацию приостанавливали из-за сильного шторма, на судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

В настоящее время экипаж поврежденного танкера находится на борту, угрозы жизни и здоровью людей нет, отметил ТАСС.

«Танкер находится в районе порта Тамань Краснодарского края в 80 метрах от берега. Экипаж из 14 человек на борту, для них угрозы нет», - сообщили в экстренных службах.

Днем ранее танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в районе Керченского пролива. Предположительной причиной ЧП назвали неправильные действия экипажа в сложных метеорологических условиях. На момент происшествия на море был сильный шторм.

Черное море Крым Крушение танкеров в Керченском проливе
16 декабря 2024, 02:44
«Отдыхающие не заметят». Эколог — о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе
Телеканал «360»
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В Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате ЧП произошел разлив мазута. Росприроднадзор уже устанавливает объем загрязнения, а президент Владимир Путин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧП. Что грозит экологии региона и как будут бороться с последствиями аварии, ведущая 360.ru Анастасия Букреева узнала в беседе с экологом Анатолием Баташовым.

ЧП не сорвет курортный сезон По словам эколога, потерпевшие крушение суда были скорее «баржами для перевозки нефти», чем танкерами в обычном понимании этого слова.

«Очень маленькие корабли. Поэтому здесь масштаб катастрофы будет не слишком вредный для экологии. Но то, что видно сейчас, вот невооруженным взглядом, примерно две тысячи тонн мазута в акваторию попало. И с этим придется жить», - заявил эксперт.

Несмотря на это, собеседник 360.ru подчеркнул, что эта авария не угрожает экологии акватории моря, хотя некоторое количество рыбы и птиц погибнет.

«Он (масштаб бедствия - прим. ред.) не сорвет курортный сезон. Отдыхающие этого не заметят», - успокоил Баташов тех, кто планирует приехать следующим летом на побережье для отдыха.

Аварией занялись сразу Эколог отметил, что в это время года из-за штормов будет трудно установить заграждения для сбора нефти. Но благодаря тому, что проблемой стали заниматься сразу, последствия от аварии будут минимальными.

«С учетом того, что аварией стали заниматься сразу, то есть, практически как только поступили первые сигналы, туда сразу же пошли буксировочные суда, и на серьезном уровне подключилось руководство всех органов, в том числе Минтранса, МЧС, Роспроводнадзора, есть уверенность, что все меры будут приняты быстро и исчерпывающе» - подвел итог Баташов.

По мнению эколога, суда, транспортировавшие нефть, не должны были эксплуатировать в море в такой сильный шторм. Он назвал капитанов, отправившихся в море в шторм «шалопаями».

Катастрофы Корабли Нефть Экология Крушение танкеров в Керченском проливе

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