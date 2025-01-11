11 января 2025, 22:18

«Посуда звенела, кошка мяукала». Сочинцы сообщили о новых подземных толчках

РИА «Новости»
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В Сочи произошло новое землетрясение. Горожане сообщают о подземных толчках, которые ощущаются в разных районах. Местная жительница Юлия рассказала 360.ru, что толчки были сильными: в буфете зазвенела посуда, а кошка начала странно себя вести.

«По силе я бы сравнила с толчками в декабре 2012 года. Люстра и посуда в буфете очень сильно звенели, стоявшая на краю чашка упала и разбилась. Пол ходил ходуном. Кровать и стол очень сильно трясло, с дивана даже сполз плед и попадали подушки. При этом кошка как-то странно и очень громко мяукала и скребла входную дверь», - рассказала Юлия.

Как сообщили 360.ru в республиканском МЧС, эпицентр толчков располагался на глубине пять километров, магнитуда - 3,9 по шкале Рихтера, интенсивность - три балла. Инфраструктура работает в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

Утром 11 января в Сочи произошло первое землетрясение магнитудой 3,5. По сообщению регионального МЧС, обращений от жителей не поступало, инфраструктура не пострадала. Некоторые горожане даже не почувствовали толчков, только кровать стучала при соприкосновении с тумбочкой.

Землетрясения Сочи Кошки
11 января 2025, 22:53
Слышали страшный звук. Пассажиры рейса в Дубай отказались лететь аварийным бортом Utair
Unsplash
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Командиру экипажа самолета, летевшего из Москвы в Дубай, пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета — во Внуково. Позднее пассажиры отказались лететь тем же бортом, сообщил Telegram-канал Mash.

Издание утверждает, что большинство людей не захотели продолжать полет на авиалайнере, который еще не отремонтировали. Некоторые из пассажиров сообщили о «страшном звуке», которые они слышали при посадке.

В субботу, 11 января, этот борт, Boeing 767 авиакомпании UTair, вернулся в аэропорт вылета уже после того, как преодолел две трети пути в ОАЭ. На борту находились 240 человек.

По версии Mash, во время полета у самолета начала вытекать гидравлическая жидкость. Самолет совершил аварийную посадку во Внуково. На лайнере до сих пор идут ремонтные работы, добавили в Telegram-канале.

Во вторник, 7 января, Boeing 737 той же авиакомпании совершил экстренную посадку в Москве. Самолет направлялся из Петербурга в Самарканд. Кроме того, ранее пилоты принадлежащего Utair Boeing 737 заметили на радаре фантомные метки.

Командиру экипажа самолета, летевшего из Москвы в Дубай, пришлось вернуть воздушное судно в аэропорт вылета - во Внуково. Позднее пассажиры отказались лететь тем же бортом, сообщил Telegram-канал Mash.

Самолеты Авиакомпании Аэропорт Внуково Дубай Москва
11 января 2025, 22:36
Жуткие огненные торнадо обрушились на Лос-Анджелес. Люди бегут из города
Unsplash
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Один из самых разрушительных лесных пожаров в истории США изменил направление из-за ветра. Усилившиеся порывы сформировали неподалеку от Лос-Анджелеса гигантские огненные торнадо, сообщил телеканал Fox Weather.

Что такое огненное торнадо Огненный торнадо представляет собой высокий, как правило тонкий вихрь, поднимающийся над огнем. Он состоит не только из пламени, но и из продуктов горения. Раскаленный до 800 градусов по Цельсию воздух при сильном ветре вращается с ураганными скоростями - все, что находится рядом с эпицентром смерча, сгорает дотла.

Как минимум три таких смерча зафиксировали в районе Палисейдс, где ветра дуют особенно сильно. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, как сообщил CNN , уже заявила, что смерчи могут возникнуть здесь и в начале следующей недели.

Всего же Лос-Анджелес окружают шесть отдельных очагов пожаров общей площадью около 15 тысяч гектаров. Еще три местным спасательным службам удалось локализовать.

Люди бегут из Лос-Анджелеса Свои дома вынужденно покинули порядка 150 тысяч человек. Еще примерно 166 тысяч жителей лос-анджелесской агломерации также готовятся к приказу об эвакуации.

Специалист по борьбе с лесными пожарами Европейского института леса Линдон Пронто в беседе со Sky News заявил, что пожарным могут понадобиться недели, чтобы полностью ликвидировать возгорания. В FEMA, американском управлении по чрезвычайным ситуациям, также предупредили об усилении ветра в ближайшие дни.

Жертвами стихии стали уже по меньшей мере 11 человек. Голливудские звезды, в числе которых Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и Мэл Гибсон, потеряли свои дома. Элитной квартиры за 200 миллионов долларов рискуют лишиться Леонид Агутин и Анжелика Варум.

США Пожары Лесные пожары Эвакуации
11 января 2025, 22:36
Горка с людьми обрушилась в Тюмени. Есть пострадавшие
Пресс-служба Следственного комитета
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Вечером в субботу, 11 января, в центре Тюмени обрушилась деревянная горка. Несколько человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

Горку для развлечения отдыхающих построили неподалеку от здания драматического театра, на площади 400-летия Тюмени. Причины ее обрушения пока неясны.

Часть конструкции рухнула, когда на ней находились люди. Очевидцы вызвали скорую помощь, на место происшествия прибыли две бригады.

Издание 72.ru со ссылкой на местный департамент здравоохранения сообщило о двоих пострадавших. Одного из них госпитализировали, второму оказали помощь на месте.

По сообщению СК, в числе пострадавших есть несовершеннолетний. Ему оказывают медицинскую помощь. По факту происшествия власти возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее уголовное дело возбудили после массового отравления хлором в Тюменской области.

Уголовное дело Тюмень Следственный комитет России
11 января 2025, 22:06
Последствия пожара на крыше психбольницы в Яхроме попали на видео
Пресс-служба МЧС
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Последствия пожара в психбольнице в Яхроме попали на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

В Яхроме загорелось административное здание, на место возгорания выехали сотрудники МЧС. Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил строение на площади 1000 квадратных метров. На тушении задействовали более 40 человек и 11 единиц техники.

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Пожарные спасли четырех человек. В Минздраве Подмосковья сообщили, что в горевшем корпусе не было пациентов , в здании проводили ремонтные работы. В момент пожара там находились лишь рабочие. Медпомощь никому не потребовалась. Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео работы пожарных на месте ЧП.

Спасатели Пожары Больницы

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