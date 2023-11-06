06 ноября 2023, 01:00

Пострадавший в драке с боксером студент рассказал подробности ЧП на Шлюзовой набережной

РИА «Новости»
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Конфликт в центре Москвы, который закончился дракой и стрельбой, начался с классической просьбы закурить. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал пострадавший, 21-летний студент Олег Гусаревич.

Молодой человек сообщил, что стоял с компанией, когда к нему подошел мужчина и повел себя по-хамски. Студент попросил не трогать его, но спортсмен среагировал неадекватно и завязалась потасовка со стрельбой.

Ранее выяснилось, что драку устроил 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Гусаревич заявил, что гордится тем, что смог ответить парой ударов боксеру, сам он никогда не занимался боевыми искусствами.

Студент сообщил, что чувствует себя не очень хорошо и намерен писать заявление на обидчика. Гусаревичу предстоит операция.

Стрелявшего задержала полиция. Выяснилось, что в арсенале спортсмена уже есть задержание три года назад за жестокое избиение соперника.

Драки Спортсмены Стрельба Студенты Москва 2023
06 ноября 2023, 00:08
Звезда фильмов «Анна Каренина» и «Десять негритят» Максакова оступилась и получила травму после спектакля
Кинопоиск
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Народная артистка России Людмила Максакова получила травму после спектакля в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Женщина оступилась и попала в больницу. Ей оказались необходимую медицинскую помощь.

Директор театра Кирилл Крок рассказал ТАСС , что артистку госпитализировали 5 ноября. Однако в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

«Сейчас ее везут домой», - добавил глава культурного учреждения.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что артистку забрали в больницу с ушибом головы. По предварительным данным, она упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип».

Максакова снялась во многих известных фильмах и сериалах. В ее копилке роли в кинолентах «Летучая мышь», «Десять негритят», «Анна Каренина», «Номинация» и других.

В октябре трагедия произошла с цирковым артистом Василием Шаниным. Он выпал из окна в Москве и скончался от полученных травм. Мужчине было 33 года.

Больницы Актеры
05 ноября 2023, 21:48
Стрельбу у ресторана в Москве устроил российский чемпион Европы по боксу Никита Иванов — СМИ
РИА «Новости»
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Стрельбу у московского ресторана открыл 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Мужчину задержали блюстители порядка на Шлюзовой набережной, по предварительной информации, он поссорился с несколькими гостями заведения и начал стрелять в собеседников. В итоге четыре человека пострадали, их отправили в больницу с различными травмами, в том числе с огнестрельными ранениями. Как сообщили СМИ, подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские уже задерживали спортсмена три года назад. Тогда европейский чемпион жестоко избил своего соперника Бассира Мирсиябова. Спортсмены повздорили в поезде и пьяный Иванов напал на оппонента. Удары оказались такими сильными, что мужчина попал в кому, врачи долго боролись за его жизнь. После этого в Федерации бокса России заявили, что Иванов не имеет отношения к сборной России.

Спортсмены Бокс Москва 2023
05 ноября 2023, 21:47
«Много крови, криков». Очевидец стрельбы в центре Москвы поделился подробностями
Freepik
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В воскресенье вечером в центре Москвы мужчина открыл стрельбу в ресторане из травматического пистолета. Посетительница, которая находилась там в момент происшествия, рассказала «360» подробности.

Девушка приехала в ресторан с мужем, у них был забронирован столик. Вскоре началась стрельба.

«Там такое началось. <…> Нам пришлось мм прятаться под столом. <…> Было больше 10 выстрелов. Очень страшно, много крови, криков», - рассказала изданию посетительница ресторана.

Девушка отметила, что в результате стрельбы пострадал охранник, в него попала пуля.

По предварительным данным, стрелявший ранил четырех человек. Конфликт случился между гостями заведения, один из них достал пневматический пистолет и начал палить по приятелям.

Устроивший потасовку был пьян, его задержала полиция. Пистолет у стрелка вырвал случайный прохожий. Ресторан продолжил работу, несмотря на оцепление и работу правоохранительных органов.

Стрельба Рестораны Москва 2023
05 ноября 2023, 21:30
Стрелка в центре Москвы обезоружил прохожий — СМИ
РИА «Новости»
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Пистолет у стрелявшего в центре Москвы мужчины вырвал прохожий. Об этом РЕН ТВ рассказала его знакомая и очевидица произошедшего.

«Около пешеходного перехода наш знакомый вырвал пистолет у этого молодого человека. <…> Произошел конфликт. Молодые ребята, что-то не поделили, возможно», - рассказала собеседница телеканала.

Девушка добавила, что выстрелов было много, около 15. Место стрельбы оцепили, около ресторана работают правоохранительные органы. Несмотря на это, заведение продолжило работу, сообщил корреспондент телеканала.

При стрельбе на Шлюзовой набережной пострадали четыре человека. Потасовку устроил пьяный посетитель заведения, повздорив с приятелями. Он выстрелил в них из травматического пистолета. Устроившего стрельбу мужчину задержали.

Стрельба Москва 2023

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