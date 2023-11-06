Пострадавший в драке с боксером студент рассказал подробности ЧП на Шлюзовой набережной

Молодой человек сообщил, что стоял с компанией, когда к нему подошел мужчина и повел себя по-хамски. Студент попросил не трогать его, но спортсмен среагировал неадекватно и завязалась потасовка со стрельбой.

Ранее выяснилось, что драку устроил 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Гусаревич заявил, что гордится тем, что смог ответить парой ударов боксеру, сам он никогда не занимался боевыми искусствами.

Студент сообщил, что чувствует себя не очень хорошо и намерен писать заявление на обидчика. Гусаревичу предстоит операция.

Стрелявшего задержала полиция. Выяснилось, что в арсенале спортсмена уже есть задержание три года назад за жестокое избиение соперника.