24 июля 2024, 12:56

Пострадавший при взрыве внедорожника в Москве сам оказал себе помощь

Телеканал «360»
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Мужчина, раненный при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на Синявинской улице в Москве, был в сознании и сам сделал себе перевязку. Об этом сообщило РИА «Новости».

Очевидцы происшествия быстро пришли пострадавшему на помощь.

Взрыв прогремел сегодня утром во дворе жилого комплекса «Молжаниново».

По предварительной информации , под водительским сиденьем закрепили взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Мужчине, сидевшему за рулем, оторвало стопы , его госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция ведет расследование произошедшего.

Изначально некоторые Telegram-каналы сообщали, что пострадавшим был замначальника воинской части спутниковой связи Андрей Торгашов, однако его жена опровергла эту информацию , сообщив, что с мужем все в порядке.

Взрывы Москва
24 июля 2024, 12:54
Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы
РИА «Новости»
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Иномарку на севере Москвы мог заминировать непрофессионал. Взрывное устройство закрепили под днищем машины, его мощность могла составлять около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, заявил 360.ru подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

По словам Попова, участились попытки ввоза взрывчатых веществ на территорию России, а их стоимость на черном рынке немного снизилась. Подполковник заявил, что правоохранители пресекают более 90% поставок.

Взрыв произошел утром 24 июля в Toyota Land Cruiser , которая стояла на парковке ЖК «Молжаниново» на Синявинской улице. Очевидцы рассказали, что полиция оцепила место преступления. СКР возбудил уголовное дело.

Взрывчатка на магните «Профессионализм оценивается достижением результата. Судя по тому, что мужчине оторвало конечности , по предварительным данным, мы понимаем, что он не был готов, и что сила взрывчатки, судя по автомобилю, составляла более 200 граммов в тротиловом эквиваленте», - сказал он.

Специалист предположил, что преступники не имели возможности и времени установить более мощный кумулятивный снаряд.

Взрывное устройств о такого типа, по словам Попова, могло прожечь металл, и кумулятивная струя проникнуть в корпус автомобиля и создать избыточное давление, несовместимое с жизнью.


Попов пришел к выводу, что владелец машины ничего не подозревал и потому не готовился. Подполковник напомнил, что в России уже совершали подобные покушения - например, на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины. Тогда, по его мнению, под коврик водителя подкладывали специальную защитную плиту.

«Установка взрывного устройства - не изготовление, а только установка - не требует каких-то специальных навыков. Это простые манипуляции не сложнее, чем в супермаркете положить пакет молока в коляску», - сказал он.

Первые версии взрыва Land Cruiser Собеседник 360.ru предостерег от поспешных выводов относительно мотива преступления. Он напомнил, что кроме иностранных спецслужб существует еще организованная преступность.

«Не все взрывы связаны с Украиной. Терроризм или нет, мы забыли, что есть организованная преступность, которая использует те же методы», - сказал он.

Терроризм Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 11:48
Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве
РИА «Новости»
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Одна из версий подрыва внедорожника с людьми на севере Москвы — покушение на убийство. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

«Пострадавшими при детонации устройства во внедорожнике на Синявинской улице оказались мужчина и его жена. Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины», - сказал собеседник агентства.

Сейчас правоохранители допрашивают очевидцев и свидетелей.

Автомобиль Toyota Land Cruiser подорвали во дворе ЖК «Молжаниново» ранним утром 24 июля. Местные жители рассказали, что услышали взрыв и звук бьющихся стекол , а затем ощутили запах гари. Рядом с искореженной машиной они увидели лежавшего на земле мужчину. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Подорванная иномарка могла принадлежать военному. По одной из версий, владелец - офицер ГРУ. Взрывчатку заложили под водительское кресло.

Очевидец происшествия рассказал «Известиям» , что водителю оторвало ногу. Когда пострадавшего выносили из машины, он был в сознании. Ранее 360.ru показал новые кадры с места ЧП.

Одна из версий подрыва внедорожника с людьми на севере Москвы - покушение на убийство. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

Уголовное дело Убийства Военные Взрывы Иномарки Машины Водители Москва
24 июля 2024, 11:46
Подорванную на севере Москвы машину решили проверить роботом-сапером
РИА «Новости»
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К месту взрыва на севере Москвы привезли робота-сапера. С его помощью силовики проверят подорванную машину, чтобы обезопасить членов оперативно-следственной группы. Об этом сообщил RT.

Очевидцы сняли работу саперов ФСБ на Синявинской улице. На парковке во дворе жилого доме несколько человек готовили к работе специального робота. Его задействовали, чтобы проверить подорванную Toyota Land Cruiser Prado на наличие дополнительной взрывчатки. Только после обследования к авто подпустят оперативно-следственную группу.

Взрыв произошел утром 24 июля. Пострадали водитель машины и его жена. Мужчина получил серьезные травмы и остался без стоп. По одной из версий, он являлся кадровым офицером.

Терроризм ФСБ Взрывы Машины Москва
24 июля 2024, 11:28
«Все в порядке». За пострадавшего при взрыве авто в Москве приняли другого офицера
РИА «Новости»
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Информация о том, что при взрыве в Toyota Land Cruiser на севере Москвы пострадал замначальника военной части спутниковой связи Андрей Торгашов, оказалась фейком. Жена офицера заявила 360.ru, что он здоров и невредим.

«С моим мужем все в порядке. Это фейк», - сказала она.

Источник RT сообщил, что в машине находились Торгашов и его супруга. Однако 360.ru выяснил, что хотя предполагаемый пострадавший и настоящий водитель иномарки являются ровесниками - 1974 года рождения - их отчества отличаются.

Взрыв произошел утром на парковке на Синявинской улице. В машине находились два человека, одному из них оторвало ступни.

МВД России сообщило, что в Toyota Land Cruiser сдетонировал неустановленный предмет. Журналисты выяснили, что иномарка принадлежала участнику спецоперации. По предварительной версии, бомбу заложили под водительское сиденье.

Уголовное дело Убийства Терроризм Взрывы Машины Москва

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