14 сентября 2024, 23:05

Пострадавший при взрыве на заводе в Дзержинске рабочий умер в больнице

РИА «Новости»
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Аппаратчик синтеза ООО «НПП ОРИОН», получивший тяжелые ожоги при взрыве на производстве, скончался в отделении реанимации больницы. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

По данным инспекции, вечером 12 сентября на территории завода произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадал 35-летний аппаратчик синтеза третьего разряда.

Его госпитализировали с термическими ожогами порядка 70% поверхности тела. У мужчины было обожжено туловище, голова, руки и ноги, а также дыхательные пути.

О смерти мужчины в своем Telegram-канале также сообщил нижегородский блогер Алексей Алексеев.

«Прощание пройдет 17 сентября в траурном зале на проспекте Ленинского Комсомола (слева от гипермаркета „Магнит“) с 10:00 до 12:00», - сказал блогер, выразив соболезнования родным и близким погибшего нижегородца.

Завод занимается производством неорганических химических веществ.

Ранее в Нижегородской области в больнице умер 18-летний парень, пострадавший во время пожара в гараже.

Смертность Пожары Больницы Взрывы Мужчины Заводы Пожар в Дзержинском
14 сентября 2024, 23:10
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
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На юго-западе Москвы возле ресторана произошла массовая драка со стрельбой. Правоохранители начали проверку. Столичная прокуратура показала видео с участниками конфликта.

На юго-западе Москвы возле ресторана произошла массовая драка со стрельбой. Правоохранители начали проверку.

Столичная прокуратура показала видео с участниками конфликта.

Стычка произошла вечером 14 сентября около ресторана на пересечении улицы Гарибальди с Ленинским проспектом. Судя по кадрам камеры видеонаблюдения, на улице сцепились не меньше девяти мужчин. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, другие пошли друг на друга с кулаками.

«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Драка произошла в ресторане «Наполеон», уточнил источник «Известий». По его информации, один мужчина получил ранение из травматического оружия.

Потасовка с участием 40 человек случилась в начале сентября в Афипском на Кубани. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых.

Драки Стрельба Москва
14 сентября 2024, 22:25
Мать и дочь погибли в лифте жилого дома в Дербенте
Пресс-служба МЧС
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Задымление произошло в подвале девятиэтажного дома на улице Тагиева в Дербенте. В результате в лифте погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

Жильцы дома сообщили в экстренные службы о задымлении в подвале. Выяснилось, что произошло замыкание электрощитовой без последующего горения.

Пожарные вытащили из лифта 42-летнюю мать и ее 15-летнюю дочь. Они отравились продуктами горения. Позже стало известно, что они скончались в больнице.

Также спасатели эвакуировали из дома 70 человек, из них 15 детей. Еще сообщалось о 15 спасенных жильцах.

Семейная пара погибла при пожаре в деревне Замостье Ленинградской области. Возгорание произошло после взрыва двух газовых баллонов и самогонного аппарата в частном доме.

Спасатели Дагестан МЧС РФ Россия
14 сентября 2024, 22:22
Борт Москва — Нижний Новгород вернулся в Шереметьево
РИА «Новости»
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Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы в Нижний Новгород, вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, на борту возникли проблемы с наддувом кабины.

Самолет благополучно приземлился в 21:30 по московскому времени.

Больше никаких подробностей не сообщили.

До этого в Алтайском крае упал частный легкомоторный самолет, управлявший им пилот погиб.

В первых числах сентября пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Екатеринбург , экстренно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Женщина умерла до приезда медиков.

Ранее в США на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета авиакомпании Delta Air Lines. Крыло одного самолета задело хвост и крыло другого. Пассажиры не пострадали.

Самолеты Аэропорт Шереметьево Ремонтные работы Москва
14 сентября 2024, 20:55
Десятки пожаров охватили Воронежскую область
РИА «Новости»
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Специалисты зафиксировали около 70 возгораний на территории Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«Ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. В данный момент на территории региона зарегистрировали сразу 70 возгораний», - написал он.

По словам главы региона, благодаря работе авиации, МЧС и пожарных ЧС обходится без пострадавших. Кроме того, под контролем находится переход огня на жилые постройки.

Также Гусев отметил, что в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Ранее в Ростове-на-Дону спасатели тушили крупный пожар, который начался из-за удара молнии в камыш. Огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Работа

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