Пострадавший при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве скончался в больнице
Слесарь по ремонту котельного оборудования, пострадавший при ЧС на Шагонарской ТЭЦ, скончался в больнице. Врачи не смогли спасти его жизнь. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.
«Ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью», - написал Ховалыг.
По его словам, мужчина с 2022 года работал на ТЭЦ. У него остались супруга и двое детей. Региональные власти выделят семье погибшего миллион рублей, а также помогут с организацией похорон. Глава Тувы выразил соболезнования его семье и близким.
Пожар на котельной ТЭЦ произошел 6 марта, после чего случился взрыв угольной пыли. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.