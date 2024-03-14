Пострадавший при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве скончался в больнице

«Ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью», - написал Ховалыг.

По его словам, мужчина с 2022 года работал на ТЭЦ. У него остались супруга и двое детей. Региональные власти выделят семье погибшего миллион рублей, а также помогут с организацией похорон. Глава Тувы выразил соболезнования его семье и близким.

Пожар на котельной ТЭЦ произошел 6 марта, после чего случился взрыв угольной пыли. Травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.