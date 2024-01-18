Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок умер

ЧП произошло утром 18 января на Газопроводной улице. Изначально было известно о пяти пострадавших, трое из которых дети. Всех получивших травмы доставили в больницу.

В региональном СУ СК указали, что причиной происшествия стала утечка газа. На месте работают следователи и криминалисты. Также проверку начала региональная прокуратура.

В МЧС сообщали, что после взрыва в доме произошел пожар, его ликвидировали на площади 20 квадратных метров. В здании также выбило окна, других разрушений не зафиксировали.