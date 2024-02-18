Пострадавший при пожаре в квартире на юге-востоке Москвы скончался
Человек, которого эвакуировали из горящей квартиры в Рязанском районе Москвы, умер. Он попал в руки медиков в тяжелом состоянии, сообщил «360» источник.
По его данным, пострадавшего вывели из квартиры , где произошел пожар общей площадью пять квадратных метров. На момент возгорания в помещении находились два человека.
Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы столицы. Причины пожара выясняются.
Ранее стало известно о гибели пострадавшего при пожаре в многоэтажном доме в Северном Чертанове. Сотрудники МЧС спасли двух человек, один их них скончался.
В Благовещенске жертвой пожара стал трехлетний ребенок. Пожар произошел в квартире, где мальчик находился один, в начале февраля. На его мать завели уголовное дело.