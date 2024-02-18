Пострадавший при пожаре в квартире на юге-востоке Москвы скончался

По его данным, пострадавшего вывели из квартиры , где произошел пожар общей площадью пять квадратных метров. На момент возгорания в помещении находились два человека.

Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы столицы. Причины пожара выясняются.

Ранее стало известно о гибели пострадавшего при пожаре в многоэтажном доме в Северном Чертанове. Сотрудники МЧС спасли двух человек, один их них скончался.

В Благовещенске жертвой пожара стал трехлетний ребенок. Пожар произошел в квартире, где мальчик находился один, в начале февраля. На его мать завели уголовное дело.