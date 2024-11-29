Пострадавшим в социальном центре на Алтае установили точный диагноз

Причиной заболевания, от которого погибли три человека и еще 18 пострадали в социальном центре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края, вероятно, была ротавирусная инфекция. Об этом директор центра Алик Гельфенбайн сообщил ТАСС.

«Врачи сказали, что это ротавирусная инфекция. Они взяли все мазки, пробы пищи, продуктов питания», - рассказал Гельфенбайн.

По словам директора центра, результаты анализов станут известны только на следующей неделе. Пока врачи дали предписания тем, у кого симптомов еще нет.

Всего из 28 человек, находившихся в центре, по данным Гельфенбайна, 16 попали в больницу.

Минздрав Алтайского края сообщил, что госпитализировали 18 человек.

Все пострадавшие, по словам собеседника агентства, - пенсионеры и люди предпенсионного возраста, среди которых есть инвалиды.

Как рассказал Гельфенбайн, сначала заболел один человек. К нему сотрудники центра вызвали бригаду скорой помощи, которая дала необходимые предписания. Через несколько дней больному стало хуже.

«Снова вызвали скорую, нам сказали, что не могут его забрать. Уехали, а он на следующий день умер. Через пару дней еще у троих проявились симптомы, потом еще у одного», - пояснил директор.

Ранее правоохранители возбудили уголовное дело по факту этого происшествия. Сейчас следователи допрашивают сотрудников центра.