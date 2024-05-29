29 мая 2024, 11:23

Пострадавшим при теракте в «Крокусе» выплатили уже более 21 миллиона рублей

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российские страховщики выплатили пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» более 21 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на страховые компании.

В эту сумму вошли страховые выплаты семьям жертв и выплаты банкам по ипотечным кредитам. Сумма может еще увеличиться.

Агентство опросило компании «Росгосстрах», «Согласие», СОГАЗ и другие. В «Совкомбанк Страхование жизни» сообщили, что в компанию поступило четыре обращения по риску «смерть», по трем уже направили выплаты на общую сумму 4,4 миллиона рублей. Компания «Согласие» выплатила возмещение по договору ипотечного страхования (страхователь погиб) более чем на 2,8 миллиона рублей. В СОГАЗе по договорам страхования жизни уплатили 13,9 миллиона. В «Росгосстрахе» получили обращение по полису ипотечного страхования в связи со смертью клиента. Страховая сумма составит более трех миллионов рублей.

Компании также оказывают пострадавшим психологическую и медицинскую помощь. Например, в СОГАЗе медпомощь получили семь клиентов, психологи помогли еще 13 застрахованным.

Ранее стало известно, что решение о страховом случае из-за ущерба зданию «Крокус Сити Холла» пока не приняли.

Банки Кредиты Теракт в «Крокусе»
29 мая 2024, 11:12
Жительница Рязанской области пострадала из-за рухнувшего балкона
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Жительница города Касимов в Рязанской области упала с высоты и получила травмы из-за рухнувшей под ней балконной плиты. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Балкон обрушился вечером, когда на нем находилась хозяйка квартиры. В результате женщина упала со второго этажа. Ее доставили в больницу с травмами.

«Будет дана юридическая оценка действиям руководства управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом», - указали в пресс-службе.

Ранее в московской школе «Самбо-70» обрушились строительные леса. Здание находилось на капитальном ремонте, в момент ЧП в нем работали пять строителей. По данным источника, под завалами оказались три человека. Пострадавших осмотрела бригада медиков.

Уголовное дело Больницы Следственный комитет России Квартиры
29 мая 2024, 10:27
Огромный провал образовался у трассы под Челябинском
Читайте нас в: Google Новости
В Челябинской области в Еманжелинском районе неподалеку от автодороги обрушился грунт. Правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в Сети появилась информация об огромном провале у трассы на улице Российская в поселке Красногорский.

Прокуратура после проверки оценит, как орган местного самоуправления обеспечивает безопасность граждан и сохранность их имущества. Расследование ЧП взяла на контроль городская прокуратура.

В первых числах мая в Челябинске на улице Первой Пятилетки появилась гигантская яма. В местной мэрии уточнили, что произошел подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки.

Челябинская область Обрушения Дороги Челябинск
29 мая 2024, 10:21
МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сильная жара ожидается в столице с 29 по 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ведомство обратилось к москвичам и гостям города и посоветовало избегать перегрева и пить больше воды. По данным МЧС, температура в столице в ближайшие дни поднимется до 30 градусов.

В пресс-службе подчеркнули, что в такую погоду следует быть острожными, необходимо также носить головной убор и одежду светлых тонов, чтобы избежать перегрева на солнце.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем», - добавили в МЧС.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила 80% ожогов тела из-за солнечных ванн. Девушка попала в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как позагорала около своего дома в Московском районе. Врачи не смогли выяснить, сколько именно времени студентка провела на солнце.

Специалисты рекомендуют внимательно относиться ко времени для прогулок на солнце и загара. Врач-дерматолог Александра Филева посоветовала не забывать про солнцезащитные средства и головной убор. По ее словам, загорать лучше до 10:00 утра или после 17:00.

Одежда Погода Солнце
29 мая 2024, 09:44
Бастрыкину доложат о ситуации с избиением пятиклассника в Тюмени
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после избиения 11-летнего мальчика в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для следственной проверки послужила статья в СМИ о конфликте тюменских подростков. Журналисты уточнили, что 27 мая этого года во время ссоры несовершеннолетние избили 11-летнего школьника. О его состоянии данных пока что нет. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.

Бастрыкин дал поручение главе СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову доложить, как проходит проверка и расследование.

Похожая ситуация произошла во Владивостоке, где подростки избили школьника. Более того, мальчика также заставили извиняться, стоя на коленях. До этой драки дети душили потерпевшего палкой.

Тюмень Школьники Избиения

Новости по теме