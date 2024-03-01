Пострадавшим от взрыва газа квартирам в Серпухове начали менять окна

На место прибыли представители полиции, Следственного комитета и Мособлгаза, они приступили к проверке версий ЧП.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко отметил, что важно оказать адресную помощь всем пострадавшим.

«Важно разобраться и понять, кому из жителей помочь в расселении. Администрация готова предоставить маневренный фонд. На место вызвали руководителя управляющей компании, сейчас вместе будем решать», - отметил он.

Днем 1 марта в Серпухове произошел взрыв на четвертом этаже жилого дома, после чего загорелись четыре квартиры на площади 155 квадратных метров. На место прибыли экстренные службы, всего в работах задействовали 36 спасателей и 11 единиц пожарной спецтехники.

Никитенко заявлял, что всех жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали , в ближайшее время рабочие восстановят его, чтобы люди из непострадавших квартир вернулись в свои дома.