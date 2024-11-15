Пострадавших в пожаре в Подмосковье детей доставят в ДКЦ Рошаля в Красногорске

Две московские школьницы ушли из дома и похитили из зоомагазина кошку. Через некоторое время питомец от них сбежал, а сами дети отправились в Крым, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она опубликовала видеозапись с допросом девочек.

«Зашли мы в зоомагазин. Нам понравилась одна кошка, мы ее взяли», - рассказали они на камеру.

Волк рассказала, что школьницы 10 и 12 лет после похищения кошки поехали в Крым. Девочек нашли в Алуште, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Детей доставят в столицу и передадут родителям, добавила представитель МВД. С беглянками проведут профилактическую работу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее в поезде до аэропорта Шереметьево обнаружили намеренно оставленную кошку в переноске. Питомца спас житель Москвы. Он забрал кошку себе и попросил всех желающих помочь ему выбрать подходящую кличку.