Пострадавших в массовой аварии на ТТК госпитализировали с переломами позвоночника

Авария из-за снегопада случилась 27 октября после полуночи в районе улицы Машиностроения. По информации источника, в общей сложности столкнулись 16 машин, в том числе такси. Временно перекрывали движение по четырем полосам из пяти в сторону центра города.

Пострадали три человека. Двоих из них, в том числе сотрудника Центроспаса, госпитализировали с подозрением на переломы позвоночника. Третьего увезли в больницу с черепно-мозговой травмой.

Дептранс Москвы сообщал, что оперативные службы приехали на место происшествия. Водителей предупредили о проблемах с проездом в сторону Велозаводской улицы. Возможной причиной ДТП назвали сложные погодные условия, скользкую дорогу и снегопад.