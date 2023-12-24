Пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске отвезли в реанимацию

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«Четверо пострадавших привезли в больницу имени Пирогова. Двоих доставили в отделение реанимации, они в тяжелом состоянии. Еще двое - в средней степени тяжести», - сообщили в ведомстве.

Вечером в субботу, 23 декабря, автомобиль Volkswagen на полной скорости въехал в рейсовый автобус ЛиАЗ. Травмы получили четыре человека - три пассажира автобуса и водитель легковушки.

Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств ЧП, региональная прокуратура взяла ее под свой контроль.

По предварительной информации, у всех пострадавших подозрение на сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, официально эти сведения не подтверждали.

Ранее аварию в Рыбинске показали на видео. Передняя часть Volkswagen фактически влетела в салон автобуса.