Пострадавших при пожаре в нежилом здании «Известия холл» в Москве не обнаружили

Пассажиры одного из рейсов, который должен был вылететь утром 15 февраля из Шереметьева, пожаловались на задержки. В распоряжении «360» появились кадры обстановки в аэропорту.

«Это мы стоим на рейс, который в 08:00 должен был лететь, второй раз поменяли выход на посадку. Мы стоим и не знаем, вылетим мы или не вылетим, наверное, Росавиацию надо как-то подключить, чтобы они помогли аэропорту Шереметьево наладить все-таки работу», - поделился автор записи, снимая огромную очередь.

Сейчас в Москве продолжается сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил в Telegram, что из-за осадков видимость в столичных аэропортах составляет 600 метров.

«Внуково - 600 метров, Шереметьево - 800 метров, Жуковский - 900 метров, Остафьево - 1,2 километра», - уточнил Тишковец.

«360» обратился за комментарием в пресс-службу Шереметьева, однако получить информацию оперативно не удалось. На момент публикации новости представители аэропорта никакие данные не предоставили.