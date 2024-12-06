06 декабря 2024, 23:36

Пострадавших при драке в школе выписали из больницы в Краснодаре

РИА «Новости»
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Всем пострадавшим в поножовщине детям врачи оказали медицинскую помощь и отравили домой. Теперь они будут проходить амбулаторное лечение, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

В пятницу, 6 декабря, в одной из школ поселка Российское в ходе конфликта ученик восьмого класса напал с ножом на своих сверстников. В результате нападения в больницу с колото-резаными ранениями и легкими травмами попали четверо школьников 13, 14 и 15 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, устроившего резню юношу задержали. Мотивы его действий устанавливаются. Также будет дана оценка действиям руководства учебного учреждения Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал правоохранителей оперативно разобраться в произошедшем и установить, как подросток пронес нож на территорию школы.

Уголовное дело Дети Школы Школьники Поножовщины Краснодарский край
07 декабря 2024, 01:13
При пожаре в автобусе на юго-западе Москвы погиб человек
РИА «Новости»
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В Москве на Голубинской улице сгорел автобус. Спасатели потушили огонь. Один человек погиб, столько же пострадало, сообщил РИА «Новости» представитель МЧС Москвы.

«В результате возгорания один человек погиб и один пострадал», - сказал он.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили возгорание.

Источник «Известий» сообщил, что автобус ехал по междугороднему маршруту. Причина пожара неизвестна.

В Перми произошел подобный случай. Автобус с пассажирами загорелся прямо во время движения и съехал в кювет. Очевидцы сняли последствия аварии на видео. Все 20 человек благополучно эвакуировались из салона. На место ЧП прибыли восемь спасателей с двумя единицами техники и потушили огонь.

Пожары МЧС РФ Автобусы Москва
06 декабря 2024, 20:12
Резня в школе Краснодара началась из-за песни Моргенштерна
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Ученик восьмого класса напал с ножом на детей в одной из школ Краснодара из-за музыки. Причиной конфликта стала песня рэпера Алишера Моргенштерна*, сообщил источник 360.ru.

Сначала, по его словам, ученик попросил другого школьника выключить песню исполнителя, которую тот слушал слишком громко. Получив отказ, восьмиклассник достал нож.

В результате нападения в больницу с колото-резаными ранами попали трое школьников 13, 14 и 15 лет.

Краснодарский оперштаб уточнил, что ранения получили пять подростков. Правоохранители задержали устроившего резню юношу.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал разобраться в произошедшем и выяснить, как холодное оружие попало на территорию школы. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Дети Школы Краснодар Музыка Школьники Краснодарский край
06 декабря 2024, 19:43
Появились кадры с места резни в краснодарской школе
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Ученик с ножом напал на детей в краснодарской школе, пострадали дети. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

В городской администрации сообщили о трех пострадавших. Медики доставили в больницу пострадавших 13 и 15 лет. У них диагностировали колото-резаные раны грудной клетки, живота, левого бедра и ноги. Краснодарский оперштаб уточнил, что ранения получили пять подростков.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее в школе чрезвычайной ситуацией. Он отметил, что пострадавших детей госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь.

Кондратьев обратил внимание на необходимость разобраться, «как стало возможным, что в школу пронесли холодное оружие». Он поручил оперативно выяснить все детали происшествия.

Конфликт произошел в школе № 94, расположенной в поселка Российский. Восьмиклассник напал с ножом на сверстников.

Дети Школы Больницы Краснодар Краснодарский край
06 декабря 2024, 19:36
Устроившего резню в школе Краснодара подростка задержали
РИА «Новости»
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Ранения различной степени тяжести после нападения вооруженного ножом подростка получили пять учеников школы Краснодара. Устроившего резню юношу задержали правоохранители. Об этом сообщил оперативный штаб края.

Там отметили, что ножевые ранения получили три ребенка, еще двое отделались легкими травмами и от госпитализации отказались. Остальных забрали прибывшие на место врачи.

Состояние 13-летнего мальчика специалисты детской краевой клинической больницы оценили как средней степени тяжести. Также помощь врачей в медицинском учреждении получил 15-летний подросток с ножевым ранением стопы. У 14-летнего школьника медики диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

Напавшего на школьников задержали на месте происшествия. В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев потребовал разобраться, как подросток пронес нож в школу.

«Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно», - написал он в Telegram-канале.

Поножовщину в здании филиала школы № 94 в поселке Российский Краснодара устроил ученик восьмого класса. В администрации муниципалитета заявили, что причиной стал конфликт среди школьников, в ходе которого один из учеников достал нож.

Дети Школы Краснодар Поножовщины

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