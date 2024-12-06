Пострадавших при драке в школе выписали из больницы в Краснодаре

В пятницу, 6 декабря, в одной из школ поселка Российское в ходе конфликта ученик восьмого класса напал с ножом на своих сверстников. В результате нападения в больницу с колото-резаными ранениями и легкими травмами попали четверо школьников 13, 14 и 15 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, устроившего резню юношу задержали. Мотивы его действий устанавливаются. Также будет дана оценка действиям руководства учебного учреждения Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал правоохранителей оперативно разобраться в произошедшем и установить, как подросток пронес нож на территорию школы.