07 ноября 2023, 08:34

Пострадавших от мощного пожара в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ не обнаружили

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В результате крупного пожара в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ пострадавших не обнаружили. Огнеборцы смогли локализовать возгорание, сообщил замначальника Главного управления МЧС по Бурятии Андрей Боркин. Его процитировал ТАСС.

«Пострадавших на пожаре нет», - заверил он.

По его словам, тушение огня осложняла планировка самого здания, так как наружные стены ТЦ выполнены из железобетона, а внутри есть гипсокартонные и шлакоблочные перегородки. Кроме того, во время работы в здании обрушилась металлическая кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.

Замначальника главка МЧС также отметил, что сообщение о возгорании поступило достаточно поздно. Поэтому на момент прибытия первых огнеборцев металлические фермы сложились. Несмотря на все трудности, пожар локализовали на 22 «квадратах». Однако тушение огня продолжилось.

В мэрии Улан-Удэ уточнили, что перекрытое ранее движение транспорта рядом с ТЦ «Гвоздь» восстановили.

Позже пресс-служба регионального МЧС сообщила, что пожарные полностью ликвидировали открытое горение в торговом центре.

В загоревшемся здании расположились порядка 100 организаций. Большинство их них занимались изготовлением и продажей мебели, предметов интерьера. Там же были кабинеты мировых судей Октябрьского района Улан-Удэ и фирма по продаже цифровой техники.

Ранее крупный пожар произошел на заводе в деревне Летово. На место происшествия отправилась бригада огнеборцев, из-под крыши здания валил густой черный дым.

Пожары Магазины Бурятия
07 ноября 2023, 08:35
Грузовик перевернулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД
Freepik
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На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом перевернулся на проезжую часть. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия приехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

Информации о пострадавших и разливе пока не поступало. Движение в районе происшествия затруднено: занято всего две полосы из пяти.

Накануне авария с тремя легковыми автомобилями и грузовиком произошла около Каширы. В результате столкновения умер один человек, а шестеро получили ранения.

ДТП Москва 2023
07 ноября 2023, 08:26
Обломки БПЛА рухнули на частный дом в Севастополе
РИА «Новости»
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Военные сбили 17 украинских беспилотников. Обломки рухнули на частный дом в селе Андреевка и во дворе хозяйства в селе Орловка Нахимовского района города Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания», - объявил он.

Около пяти часов утра огонь потушили, никто не пострадал. Обломки другого дрона рухнули во дворе частного дома в Орловке. Михаил Развожаев сообщил, что один мужчина получил перелом руки. По словам губернатора, известно также о падении обломков в районе Качи. Серьезных разрушений в Севастополе не зафиксировали.

Минобороны России сообщало, что над акваторией Черного моря сбили девять беспилотников самолетного типа. Еще восемь дронов перехватили в Крыму.

Беспилотники Крым Севастополь
07 ноября 2023, 07:04
Российский кабель связи повредили в Финском заливе
Unsplash
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Телекоммуникационный кабель «Балтика» на дне Финского залива получил повреждения. Власти Финляндии согласовали ремонт, и специалисты приступили к работе. Об этом сообщило издание Yle.

Российский кабель связи проложили по дну Финского залива, чтобы соединить Санкт-Петербург и Калининград. Он получил повреждения в начале октября. Все это время Россия и Финляндия согласовывали проведение ремонтных работ. После соблюдения формальностей судно «Спасатель Карев» отправилось к месту аварии. Его сопроводила береговая охрана Финляндии.

Причину повреждения «Балтики» журналисты не назвали. Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Микко Хирви допустил, что прорыв произошел одновременно с авариями на газопроводе Balticconnector и телекоммуникационном кабеле между Швецией и Эстонией.

Шведское правительство нашло связь между обрывом кабеля связи и утечкой на газопроводе. Все эти случаи произошли 8 октября.

Финляндия Россия
07 ноября 2023, 04:37
Дерево рухнуло на автомобиль с девушкой на Сахалине
Соцсети
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На Сахалине большое дерево расплющило автомобиль, внутри которого находилась девушка. К счастью, автоледи не пострадала. Об аварии сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местные паблики.

ЧП произошло в городе Холмск в Сахалинской области. Вечером 6 ноября из-за сильного ветра большое дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Ветки смяли крышу машины и задний бампер, а также разбили стекла.

В конце октября аналогичное ЧП произошло в Москве. На Гвардейской улице на западе столицы упавшее дерево повредило легковой автомобиль.

В конце августа старое дерево упало на 41-летнюю жительницу Башкирии в деревне Таш-Асты. В результате женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

В июле девять человек погибли и 67 пострадали из-за непогоды в Приволжье. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Почти 100 тысяч жителей остались без света. Ураган повредил крыши более чем 40 жилых домов и семи соцобъектов. Из-за ветра упали 550 деревьев.

Ураган Погода

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