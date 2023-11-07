Пострадавших от мощного пожара в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ не обнаружили

«Пострадавших на пожаре нет», - заверил он.

По его словам, тушение огня осложняла планировка самого здания, так как наружные стены ТЦ выполнены из железобетона, а внутри есть гипсокартонные и шлакоблочные перегородки. Кроме того, во время работы в здании обрушилась металлическая кровля на площади 10 тысяч квадратных метров.

Замначальника главка МЧС также отметил, что сообщение о возгорании поступило достаточно поздно. Поэтому на момент прибытия первых огнеборцев металлические фермы сложились. Несмотря на все трудности, пожар локализовали на 22 «квадратах». Однако тушение огня продолжилось.

В мэрии Улан-Удэ уточнили, что перекрытое ранее движение транспорта рядом с ТЦ «Гвоздь» восстановили.

Позже пресс-служба регионального МЧС сообщила, что пожарные полностью ликвидировали открытое горение в торговом центре.

В загоревшемся здании расположились порядка 100 организаций. Большинство их них занимались изготовлением и продажей мебели, предметов интерьера. Там же были кабинеты мировых судей Октябрьского района Улан-Удэ и фирма по продаже цифровой техники.

Ранее крупный пожар произошел на заводе в деревне Летово. На место происшествия отправилась бригада огнеборцев, из-под крыши здания валил густой черный дым.