Пострадавшего из-за взрыва в Лобне доставили в больницу в тяжелом состоянии

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«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - указали в ведомстве.

Ранее источник 360.ru рассказал, что пострадавший выкапывал и приносил в свою квартиру советские боеприпасы. По одной из версий, взрыв произошел из-за детонации гранаты, мужчине оторвало кисть.

Другой собеседник издания отметил, что пострадавший переехал в Лобню недавно и начал делать в квартире ремонт.

Новый жилец раньше жил в Брянской области и привлекался к уголовной ответственности.