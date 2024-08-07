Пострадавшего из-за взрыва в Лобне доставили в больницу в тяжелом состоянии
Врачи оценили состояние жителя Лобни, пострадавшего в результате взрыва, как тяжелое. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.
«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - указали в ведомстве.
Ранее источник 360.ru рассказал, что пострадавший выкапывал и приносил в свою квартиру советские боеприпасы. По одной из версий, взрыв произошел из-за детонации гранаты, мужчине оторвало кисть.
Другой собеседник издания отметил, что пострадавший переехал в Лобню недавно и начал делать в квартире ремонт.
Новый жилец раньше жил в Брянской области и привлекался к уголовной ответственности.