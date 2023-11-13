Пострадавшая в ДТП шестилетняя девочка умерла в Екатеринбурге после 10 дней комы

По ее словам, девочка получила разрыв селезенки, желудка, кишечника, травму головы и серьезные ушибы.

«У девочки остановилось сердечко. Десять дней комы, организм не выдержал», - прокомментировала собеседница издания.

Данные о смерти ребенка подтвердили в ГИБДД Свердловской области.

ДТП случилось 2 ноября. Девочка находилась в автомобиле вместе с сестрой, за рулем была бабушка. Машина 52-летнего водителя, лишенного прав четыре года назад, вылетела на встречную полосу, произошло столкновение. Мужчина и его пассажирка скончались на месте. Бабушка и обе внучки попали в больницу. Бабушку уже выписали, а состояние второй девочки, 11-летней, нормализовалось. По словам знакомой семьи, она получила травму головы и ушиб от ремня безопасности.

Врачи боролись за жизнь ее младшей сестры, провели операцию, но не смогли спасти девочку.