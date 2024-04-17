Пострадавшая в ДТП с трамваем петербурженка умерла в больнице

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«Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали все возможное, но сегодня женщина скончалась», - говорится в сообщении.

В комитете добавили, что правительство Петербурга организует похороны умершей женщины, а также выплатит семье социальное пособие.

После аварии следователи приступили к проведению технической экспертизы. Ее результаты опубликуют позже.

ДТП произошло рядом со станцией метро «Приморская» 12 апреля. Ретро-трамвай сбил двух мужчин и женщину. В самом трамвае во время аварии не было пассажиров.