17 апреля 2024, 10:21

Пострадавшая в ДТП с трамваем петербурженка умерла в больнице

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге скончалась женщина, которая получила тяжелые травмы в аварии с трамваем. Она умерла 16 апреля в больнице, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

«Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали все возможное, но сегодня женщина скончалась», - говорится в сообщении.

В комитете добавили, что правительство Петербурга организует похороны умершей женщины, а также выплатит семье социальное пособие.

После аварии следователи приступили к проведению технической экспертизы. Ее результаты опубликуют позже.

ДТП произошло рядом со станцией метро «Приморская» 12 апреля. Ретро-трамвай сбил двух мужчин и женщину. В самом трамвае во время аварии не было пассажиров.

Санкт-Петербург ДТП
17 апреля 2024, 10:51
Небо над тремя российскими городами закрыли из-за угрозы воздушной атаки
Unsplash
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Воздушное пространство над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли для самолетов из-за возможных атак беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В связи с угрозой воздушных атак власти установили ограничения в аэропорту Шереметьево. По данным канала, в Подмосковье ввели сигнал «Ковер».

Авторы канала отметили, что этот сигнал объявляют в нескольких случаях: из-за появления в воздушном пространстве неопознанных объектов или из-за незаконного пересечении границы. После этого самолетам следует немедленно совершить посадку или покинуть район.

Чуть позже аэропорт Шереметьево заявил, что работает в штатном режиме , рейсы на вылет и прилет в российские города осуществляются по расписанию. Официальной информации об угрозах воздушных атак в Подмосковье не поступало.

Ранее задержки с рейсами в российских аэропортах происходили из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. «Аэрофлот» перенес 14 апреля вылеты в Египет и ОАЭ из Москвы и Петербурга в связи с атакой Ирана на Израиль.

Казань Россия Аэропорт Шереметьево
17 апреля 2024, 10:40
Омские грабители взорвали банкомат
Пресс-служба МВД
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Неизвестные подорвали банкомат на Краснознаменной улице в Омске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Взрыв произошел в отделении Сбербанка, сообщение об этом поступило в полицию около 8:30 часов утра. В результате случившегося никто не пострадал. На место взрыва выехали сотрудники МВД.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося», - указали в пресс-службе.

По факту взрыва возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере».

Ранее росгвардейцы поймали возможного серийного грабителя, обворовывающего супермаркеты в Коломне. В совершении преступлений обвиняют ранее судимого 39-летнего горожанина. По данным Росгвардии, задержанный выбежал из магазина, пряча под курткой украденные товары. Полиция ранее уже разыскивала жителя Коломны за серию мелких краж из торговых точек.

Уголовное дело Взрывы Сбербанк Кражи Полиция
17 апреля 2024, 10:05
Аэропорт Шереметьево опроверг приостановку работы из-за угрозы атаки беспилотников
РИА «Новости»
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Аэропорт Шереметьево частично прекратил выпускать и принимать самолеты из-за угрозы атаки беспилотников, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. В воздушной гавани опровергли эту информацию.

«Аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает некоторые самолеты из-за угрозы атаки БПЛА», - говорилось в посте канала.

При этом официальных данных об угрозе таких атак в Подмосковье не поступало. В соцсетях аэропорта данных также нет.

В пресс-службе Шереметьево РИА «Новости» рассказали, что гавань продолжает работать в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет осуществляются в соответствии с расписанием.

В ночь на 17 апреля украинский беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в Орловской области. Никто не пострадал, разрушений не было. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Беспилотники Самолеты Аэропорт Шереметьево
17 апреля 2024, 10:00
Учительница в Туапсе избила школьника во время урока
РИА «Новости»
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Полиция проведет проверку в отношении учительницы, которая напала на младшеклассника в школе Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В Сети распространился ролик, в котором видно, что педагог во время урока сбросила школьника со стула и пнула его ногой. Во время нападения учительница назвала мальчика «хамлом».

На видеозапись обратила внимание полиция, по факту публикации назначили проверку.

По информации Telegram-канала «Кубанские новости» , подвергшийся нападению школьник во время урока играл в телефоне и грубил педагогу.

В апреле похожая ситуация произошла в Петербурге - суд арестовал на 10 суток учительницу коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая избила ребенка. Дело рассмотрели в закрытом режиме.

Ранее случай с избиением несовершеннолетнего зафиксировали в одной из школ Джанкоя. Классный руководитель ударила мальчика по голове. Дедушка школьника обратился в полицию.

Школы Школьники Полиция Краснодарский край

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