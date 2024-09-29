Пострадали две квартиры и детская площадка. В Воронеже уточнили последствия прилета БПЛА

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По его словам, среди местного населения пострадавших нет. В районах региона повреждения получили дачный дом, гараж, ограждения участков и несколько автомобилей.

«Возгорания, в том числе почти все ландшафтные, оперативно ликвидировали. Существенно пострадало лишь одно жилое помещение. Временное жилье никому из собственников не потребовалось», - уточнил губернатор.

Гусев добавил, что представители муниципалитетов проведут оценку повреждений для дальнейшего проведения ремонта, а также выяснят точное количество задетых обломками.

Ранее стало известно, что восемь автомобилей повредило при атаке дронов ВСУ на Воронеж.