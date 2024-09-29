29 сентября 2024, 11:11

Пострадали две квартиры и детская площадка. В Воронеже уточнили последствия прилета БПЛА

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В результате ночной атаки украинских беспилотников на Воронежскую область повредило две квартиры, детскую площадку и остекление одного дома. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, среди местного населения пострадавших нет. В районах региона повреждения получили дачный дом, гараж, ограждения участков и несколько автомобилей.

«Возгорания, в том числе почти все ландшафтные, оперативно ликвидировали. Существенно пострадало лишь одно жилое помещение. Временное жилье никому из собственников не потребовалось», - уточнил губернатор.

Гусев добавил, что представители муниципалитетов проведут оценку повреждений для дальнейшего проведения ремонта, а также выяснят точное количество задетых обломками.

Ранее стало известно, что восемь автомобилей повредило при атаке дронов ВСУ на Воронеж.

Беспилотники Квартиры
29 сентября 2024, 10:59
Инспекторы ДПС бросились в погоню за Lamborghini без номеров в центре Челябинска
РИА «Новости»
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Сотрудники ГИБДД в центре Челябинска задержали дорогостоящую Lamborghini Huracan Performante. Водитель спорткара сам спровоцировал погоню за собой, сообщил сайт kp.ru.

Элитное авто привлекло к себе внимание инспекторов ДПС вечером 28 сентября возле Алого Поля из-за отсутствия номерных знаков. Очевидцы рассказали что, водитель Lamborghini спровоцировал погоню своими действиями.

В ГИБДД подтвердили произошедшее. В ведомстве напомнили, что без государственных знаков можно ездить не более 10 дней после покупки автомобиля.

«С документами все в порядке, автомобиль новый. Машина приехала из Кореи, пока что не зарегистрирована, но для учета все уже готово», - отметили в ГИБДД.

В отделе с водителем провели разъяснительную беседу, после чего отпустили.

Ранее екатеринбургские полицейские устроили погоню для поимки водителя BMW.

ГИБДД Челябинск
29 сентября 2024, 00:47
Два человека пострадали в массовом ДТП на западе Москвы
РИА «Новости»
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Четыре легковых автомобиля столкнулись на западе Москвы, пострадали два человека. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Четыре легковых автомобиля - машина ДПС, Infiniti, BMW и Mercedes - столкнулись на Кутузовском проспекте, 37. Там образовалась пробка. Перекрыли четыре полосы из шести в сторону Московской области.

По имеющейся информации, разлива и возгорания топлива не зафиксировали. На место ДТП прибыла бригада скорой помощи и наряд ДПС.

В аварии пострадали два человека. Инспектор ДПС получил ушиб головы, его отправили в Боткинскую больницу. Также пострадала пассажирка БМВ. Девушка доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее в Липецкой области автобус с футболистами молодежной команды воронежского «Факела» столкнулся с КамАЗом. Спортсмены в аварии не пострадали.

Больницы ДТП Машины Полиция Москва
29 сентября 2024, 00:07
Стало известно о состоянии избитой в Ульяновске пенсионерки-цветочнице
Freepik
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Избитая в Ульяновске пенсионерка призналась, что боится торговать цветами после нападения. Об этом пожилая женщина рассказала Telegram-каналу Shot.

Пенсионерка поделилась подробностями нападения. По ее словам, она весь день провела в полиции и до сих пор там находится.

Женщина рассказала, что мужчина напал на нее неожиданно. Подошел и резко ударил. Она сначала даже ничего не поняла, но запомнила, что от него пахло алкоголем.

Полицию она сама вызвала, а утром пошла в больницу, где прошла обследование. Ей сделали компьютерную томографию, которая показала отсутствие серьезных травм, но избиение все равно повлияло на ее здоровье.

«Но ситуация в целом сказалась на ее здоровье тяжело - у нее резко вскочило давление на фоне повышенной гипертонии. Также у женщины остеохондроз, болят суставы», - уточнил канал.

Женщина в прошлом педагог местной музыкальной школы, а букеты она продает, чтобы получить дополнительные средства на жизнь.

Ранее избивший бабушку мужчина извинился перед ней , но не смог объяснить, почему напал пенсионерку. Против него завели уголовное дело. Это происшествие получило широкий общественный резонанс, видео нападения появилось в Сети. На него отреагировал художник Никас Сафронов, заявивший, что оплатит женщине лечение.

Пенсионеры Торговля Цветы Избиения
28 сентября 2024, 23:26
Самолет «Победы» экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Победа», следовавший в Самару, выполнил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщили Telegram-канал «112».

Смертность Самолеты

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