18 декабря 2023, 23:39

«Постоянно были синяки». Тетя погибшей в Первоуральске двухлетней девочки рассказала, что скрывала ее мать

Unsplash
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Двухлетняя девочка стажа жертвой побоев в Свердловской области. Сначала ее мать заявила, что дочь получила травмы при падении с горки, но потом обвинила в избиении своего сожителя. Тетя девочки Алена рассказала «360», какая атмосфера царила в этой семье, и почему она не верит в виновность мужчины.

Девочка погибла в городе Первоуральске. Ее мать, Виктория, заявила, что дочь избил ее сожитель Иван. Мужчину арестовали по подозрению в убийстве. Его мать Наталья, как и тетя девочки, не верят в то, что именно он виноват в гибели ребенка.

Мать мужчины рассказала «360», что ее сын всегда ладил с детьми. О том, что происходит в этой семье, она узнала после разговора с Аленой. Та показала ей старые фотографии, на которых девочка была в синяках и ссадинах еще до знакомства Натальи с Иваном.

«Она мне сказала, что Иван 100% не виноват», - добавила женщина.

По словам тети, Виктория не ухаживала за детьми. Они постоянно были грязными и голодными. Мать часто на них кричала, летом оставляла надолго в песочнице, а зимой вообще не гуляла. Девочка всегда была с синяками, причем мать ребенка утверждала, что она якобы сама упала и ударилась. Также Виктория не водила детей в детский сад и к педиатру, а когда к ней появились вопросы со стороны ПДН, то переехала в другой город. После одного из визитов проверяющих девочке сломали нос, это было в 20-х числах октября.

«В ПДН не поставила ее на учет. Я ходила, узнавала», - заявила Алена.

По ее словам, гибель дочери никак не отразилась на Виктории.

«Она очень ходит веселая, как ни в чем не бывало. У человека ничего не произошло», - пояснила она.

Что касается задержанного, Алена была против, чтобы с ним оставляли детей, так как мужчина был наркоманом. Но позже дети ей рассказали, что «Ваня всегда защищал» погибшую девочку, когда мать на нее орала.

Алена предположила, что Виктория плохо относилась к детям потому, что они пошли в «отцовскую породу».

«Я точно уверена, что это она. Помогите нам, пожалуйста, наказать ее, а то она идет только по 156 статье. Ей детей могут отдать», - попросила женщина.

Алена упомянула, вероятно, уголовную статью, в которой говорится о жестоком обращении с детьми, их ненадлежащем воспитании.

Региональный СК возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка, идет расследование. По версии следствия, мужчина избил девочку до смерти, а мать, когда узнала, вызвала скорую помощь. Расследование на контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Смертность Дети Семья Свердловская область
19 декабря 2023, 00:21
«Все было в осколках». Сопровождающая детей рассказала об аварии школьного автобуса в Башкирии и состоянии пострадавших
РИА «Новости»
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Крупная авария со школьным автобусом и грузовиком произошла в Башкирии. Автобус оказался сильно поврежден, но большинство детей отделались синяками и ушибами. Об этом «360» рассказала сопровождавшая школьников женщина.

По ее словам, пассажиры автобуса поняли, что что-то не так, когда водитель начал тормозить и пытался увернуться от стоящего впереди КамАЗа. Но это ему это не удалось, и уже через мгновение произошла авария. Удар был такой силы, что лобовое стекло было полностью разбито, а передняя часть салона сильно пострадала. Водителя прижало рулем, но он смог самостоятельно выбраться до приезда скорой помощи.

В момент ДТП дети были пристегнуты, так что никто не упал - всем удалось остаться на своих местах. Кто-то ударился о переднее сиденье, в некоторых детей попали осколки.

«Детей проверили врачи - у многих ушибы, синяки и все. Никто ничего себе не сломал. У пары ребят сотрясение мозга, они остались в больнице. Одной девочке зашили губу. Еще одной маленький осколок попал в глаз, его достали», - рассказала сопровождающая школьников.

По ее словам, в больнице осталась еще одна сопровождающая детей - она жалуется на головную боль. Врачи проверяют ее состояние.

Собеседница «360» рассказала, что после аварии автобус упал в овраг. Выбраться школьникам помогли люди из стоящих неподалеку машин.

«К нам сразу подбежали из тех машин люди, стали помогать. Открыли дверь, через переднюю дверь мы все вышли. Вмятина со стороны водителя закрыла проход. Мы через передние сиденья перелазили и выходили», - сообщила женщина.

Крупная авария с участием школьного автобуса произошла в понедельник, 18 декабря, на шестом километре Алексеевского шоссе в Уфимском районе Башкирии. В результате ДТП пострадали семьи человек, в том числе шестеро детей.

Дети Башкирия ДТП Врачи Автобусы Школьники Машины Водители
18 декабря 2023, 22:09
Труп новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Омске
РИА «Новости»
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Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского в Омске. Об этом сообщило следственное управление СК России по области в своем Telegram-канале.

По сообщению следователей, тело младенца лежало в пакете. Видимых телесных повреждений на ребенке полицейские не обнаружили.

Причину смерти установят в ходе медицинской экспертизы. Также предстоит выяснить, был ли младенец мертворожденным или его смерть наступила после рождения.

«Совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», - сообщили в ведомстве.

В октябре житель Балашихи обнаружил мертвого младенца в мусорном контейнере возле многоэтажного дома. Тело ребенка было завернуто в плед. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Дети Полиция Следственный комитет России
18 декабря 2023, 21:39
Взрыв прогремел в Кременчуге на Украине
РИА «Новости»
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Звук взрыва раздался в городе Кременчуге Полтавской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Воздушная тревога в этот момент в Полтавской области не объявлялась.

В ночь на воскресенье, 17 декабря, серия взрывов раздалась в нескольких городах Украины : Кировограде, Одессе и в подконтрольном Украине Херсоне. В этих городах была объявлена воздушная тревога. В Херсоне после взрывов начался пожар. Сирены тревоги звучали также в Черкасской и Николаевской областях, подконтрольном Украине Запорожье.

Взрывы Украина ПВО
18 декабря 2023, 19:23
Место гибели краснодарского строителя сняли на видео
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Краснодарскую стройку, где местный житель расстрелял вагончик с рабочими, сняли на видео. Кадры с места ЧП опубликовал «360».

Судя по видео, стройку не оцепили. По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов уже завершили осмотр места преступления.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства и ранения второго строителя. В ведомстве уточнили, что тело 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашли в бытовом вагончике в ночь на 18 декабря. Пострадал его 52-летний знакомый.

Неизвестный, как удалось установить следствию, выстрелил по вагончику, где находились двое рабочих, минимум четырежды «В результате один мужчина скончался, второму причинено огнестрельное ранение ноги, его госпитализировали», - уточнили в СК.

С места происшествия уже изъяли пули и гильзы, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы. Следователи начали допрос свидетелей и розыск подозреваемого.

По данным СМИ, конфликт между местным жителем и строителями возник якобы из-за неверно вырытой траншеи.

Взрывы Украина ПВО

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