22 февраля 2024, 06:14

Постояльцев гостиницы эвакуировали из-за пожара в Отрадном

Пресс-служба МЧС
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На северо-востоке Москвы произошел пожар в здании, где находится гостиница. Эвакуировали 100 человек, один пострадал, сообщил источник «360».

Пожарных вызвали около четырех часов утра в Отрадное на Алтуфьевское шоссе, 2 корпус 1. Заявитель сообщил о пожаре на втором этаже 16-этажного здания, где находится гостиница. Приехавшие на место спасатели обнаружили густой черный дым.

Открытое горение ликвидировали в 04:24 на площади трех квадратных метров. Очаг находился в апартаментах, которые не имели отношения к гостинице. Горели личные вещи и мебель. Хозяин покинул комнату до приезда экстренных служб.

Из здания эвакуировали 100 человек и провели тактическую вентиляцию. После осмотра скорая помощь увезла жильца апартаментов в больницу.

В автосервисе на Калужском шоссе загорелись три машины. Огонь перекинулся на 150 квадратных метров.

Пожары Отели Москва
22 февраля 2024, 05:22
Мужчина ударил девочку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле мужчина в трамвае ударил девочку-подростка за отказ уступить ему место. За ребенка вступился сотрудник правоохранительных органов, сообщила «Российская газета».

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Очевидцы рассказали, что один из пассажиров трамвая, находясь в неадекватном состоянии, потребовал, чтобы девочка уступила ему место. Она отказалась, за что получила от мужчины удар по лицу. По словам очевидцев, довольно сильный.

В конфликт вмешался другой пассажир, сотрудник силовых структур. Он заступился за ребенка. Пострадавшая девочка написала заявление в полицию и дала показания. В региональном МВД сообщили, что по этому факту проведут проверку и примут обоснованное решение.

В Новоуральске учитель коррекционной школы на уроке ударил девочку-инвалида в плечо. Директор пообещала провести проверку.

Дети Мужчины Полиция Избиения
22 февраля 2024, 00:01
Умысел или самооборона? Москвича обвинили за рефлекторный удар ножом
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Сестра москвича, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, рассказала «360» обстоятельства произошедшего и подробности расследования. Мужчину арестовали после драки у ночного клуба, где на него напали трое неизвестных.

Один из молодых людей на следствии заявил, что обвиняемый его якобы оскорбил, а пострадавший за него вступился, из-за этого и произошла драка. Один из свидетелей со стороны обвинения заявил, что нападавший неожиданно ударил совершенно незнакомого человека.

Пострадавший мужчина с ножевым ранением провел некоторое время в больнице, рассказала собеседница издания. В начале ноября он получил компенсацию 300 тысяч рублей и написал расписку, что не имеет моральных и материальных претензий. Но потом на очной ставке заявил, что ему возместили только вред здоровью.

Обвиняемому дважды продлевали срок содержания под стражей. Новое заседание назначено на 28 февраля. Родственники собираются добиваться, чтобы действия обвиняемого признали самообороной.

Родственники обвиняемого считают, что это была самооборона, молодой человек рефлекторно ударил нападавшего при падении. Эту же версию выдвинула экспертиза видеозаписи.

Драка с поножовщиной Драка произошла 14 октября 2023 года. Компания из троих молодых людей вышла из ночного клуба, видимо, на разборки. Потом один из них ударил стоявшего у бордюра молодого человека, тот при падении вскинул руку, в которой был зажат нож. Это движение причинило тяжкий вред здоровью нападавшему - удар ножом пришелся в живот.

Мужчину арестовали и предъявили ему обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью. Родственники считают это самообороной.

«В Москве возле ресторана трое молодых людей вышли из заведения и направились к моему брату, который сидел на бордюре. <…> Мой брат начинает вставать с бордюра и доставать что-то, как потом оказалось, нож, который он носил с собой», - рассказала сестра обвиняемого.

После непродолжительной беседы мужчина нанес брату собеседницы несколько ударов в голову, после чего тот при падении ударил нападавшего в живот.

Нападение и защита

Драки Мужчины Полиция Москва
21 февраля 2024, 23:25
Сразу восемь детей внезапно пропали в Санкт-Петербурге
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За последние сутки сразу восемь детей пропали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По данным журналистов, родители четырех мальчиков и двух девочек в возрасте от 14 до 17 лет обратились за помощью к правоохранителям - их дети исчезли. Пятеро из пропавших состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Также волонтеры рассказали, что накануне в городе пропали еще двое мальчиков 10 и 12 лет. Данные об обстоятельствах их исчезновения не раскрыли.

Ранее в Москве в Битцевском лесу пропали подростки 13 и 14 лет. Мальчики катались на ватрушках, а потом исчезли. Волонтеры «Лиза Алерт» вместе с полицейскими оперативно начали искать несовершеннолетних. В итоге их обнаружили в лесу, жизни ребят ничего не угрожает.

Неделю назад, 14 февраля, стало известно, что 11-летний школьник из Йошкар-Олы ушел гулять и не вернулся. Родители обратились в полицию, и ребенка начали искать.

Санкт-Петербург Дети Волонтеры Школьники Полиция
21 февраля 2024, 21:39
«Из-за какого-то участка». Появились подробности попытки подрыва машины жителя Краснодара
Пресс-служба Следственного комитета
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Задержанный за попытку подрыва машины своего двоюродного брата в Краснодаре давно конфликтовал с ним, рассказал «360» рассказал сосед пострадавшего. По его словам, за несколько дней до этого мужчине уже поджигали ворота.

Ссора из-за участка Собеседник «360» признался, что переехал в район недавно и не знает точной причины конфликта между родственниками. По его словам, ссора могла произойти из-за вопроса, связанного с недвижимостью.

«Я слышал только, что [конфликт произошел] из-за какого-то участка. А что конкретно - я не знаю», - отметил мужчина.

Краснодарец вспомнил, что это не первое происшествие, свидетелем которого он стал. Он сообщил, что за 10 дней до попытки подрыва автомобиля кто-то попытался поджечь ворота его соседа.

«Видел, что подожгли ему ворота. В прошлом году ему еще надписи [сделали] на воротах и на машине. Разрисовали все, короче. Что за надписи, я уже не помню», - указал местный житель.

«Подрывник» стал фигурантом уголовного дела Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. К счастью, от самодельной бомбы никто не пострадал.

Подозреваемого задержали после звонка супруги родственника задержанного - женщина увидела, как тот долго что-то делал с огнетушителем рядом с автомобилем. Давать комментарии она отказалась.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который пытался взорвать силовика в Лобне. Пойманного уроженца Ярославля взяли под арест по делу о теракте и госизмене.

Уголовное дело Краснодар Машины Полиция

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